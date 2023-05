La Croix-Rouge congolaise a suspendu ses recherches pour retrouver des centaines de victimes des récentes inondations meurtrières dans l'est du Congo, car elle ne dispose pas des machines nécessaires pour creuser à travers des mètres de boue et de débris, a déclaré mardi son représentant local.

Les équipes de la Croix-Rouge sont à la recherche de corps depuis le début du mois de mai, lorsque les villages de Bushushu et Nyamukubi, tous deux situés dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo, ont été dévastés par des crues soudaines qui ont emporté des maisons entières et tué plus de 460 personnes.

"Tous ceux que nous appelons les disparus - et il y en a encore des centaines - je pense qu'ils sont morts. Ils sont enterrés à 3 mètres sous la surface, sous un déluge de boue, de roches et de bois", a déclaré par téléphone à Reuters Desire Yuma Machumu, responsable de la Croix-Rouge du Sud-Kivu.

"Le volume des débris ne nous permet plus de travailler à la main", a-t-il ajouté, précisant que les recherches pourraient reprendre si les autorités provinciales étaient en mesure de fournir des excavateurs mécaniques et d'autres machines lourdes.

Les efforts de récupération ont été entravés par l'éloignement du territoire de Kalehe, où des jours de pluies torrentielles ont déclenché les glissements de terrain et les inondations du 4 mai.

"Les corps sont dans un tel état de décomposition que ce n'est plus supportable", a déclaré Archimede Karhebwa, l'administrateur adjoint de Kalehe, faisant écho à l'appel de la Croix-Rouge pour plus d'équipement.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Theo Ngwabidje Kasi, a déclaré que la route menant aux villages était toujours coupée, mais qu'elle serait bientôt rouverte.

"L'ouverture de la route nous permettra d'acheminer tout ce dont nous avons besoin pour une gestion optimale de cette catastrophe", a-t-il déclaré à Reuters.

Près de 9 000 personnes ont été touchées par les inondations, qui ont également fait craindre que les cadavres et les systèmes d'égouts détruits ne contaminent l'eau et ne propagent des maladies.

"Nous avons ramassé les corps à la surface et, jusqu'à présent, nous avons évité le pire puisqu'il n'y a pas de cas de choléra", a déclaré Yuma Machumu, de la Croix-Rouge.