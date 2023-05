Les réfugiés soudanais affluent si rapidement au Tchad qu'il sera impossible de les reloger tous dans des endroits plus sûrs avant le début de la saison des pluies, fin juin, a déclaré mardi un haut responsable de la Croix-Rouge, mettant en garde contre le risque d'une catastrophe.

Quelque 60 000 à 90 000 personnes ont fui vers le Tchad voisin depuis que les violences ont éclaté le mois dernier, a déclaré cette semaine l'agence des Nations unies pour les réfugiés. Des dizaines de milliers de personnes ont convergé vers un camp de fortune dans un village nommé Borota, où Pierre Kremer, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), était basé la semaine dernière.

"Nous savons que nous ne pourrons pas tous les reloger avant la saison des pluies", a déclaré M. Kremer lors d'un point de presse à Genève, par liaison vidéo depuis Nairobi. "C'est un peu la course pour reloger le plus grand nombre possible... Nous courons le risque d'une catastrophe humanitaire majeure dans cette région".

L'accès à la zone devrait être difficile après le début de la saison des pluies, car de grands cours d'eau, connus sous le nom de wadis, devraient la couper de tout approvisionnement.

Environ 80 % des personnes qui arrivent sont des femmes et des enfants, dont beaucoup ont été séparés de leurs parents alors qu'ils fuyaient le Darfour où la violence entre les factions belligérantes s'est répandue dans la capitale au cours des dernières semaines.

M. Kremer a indiqué que des morsures de serpents et de scorpions avaient été signalées parmi les réfugiés qui dormaient à même le sol.

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a déclaré qu'elle cherchait à déplacer les réfugiés rassemblés dans les zones frontalières vers des camps de réfugiés préexistants au Tchad et à en établir cinq nouveaux.

Un porte-parole du HCR au Tchad, Eujin Byun, a déclaré à Reuters que de nombreux réfugiés avaient perdu des membres de leur famille et que leur maison avait été incendiée. Les adolescents voyagent souvent seuls avec des enfants en bas âge.

Je suis bouleversée de les voir", a-t-elle déclaré, "il y a beaucoup d'enfants qui voyagent seuls avec des enfants en bas âge". "Il y a beaucoup d'enfants et c'est vraiment déchirant car ils ne savent pas où sont leurs parents.