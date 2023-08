Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) devrait mettre fin au financement de 25 hôpitaux afghans d'ici la fin du mois d'août en raison de contraintes financières, a déclaré un porte-parole à Reuters, dans un contexte d'inquiétude croissante quant à l'effondrement de l'aide à l'Afghanistan.

"Bien que nous continuions à travailler avec les ministères, les donateurs et les organisations pour trouver d'autres mécanismes de soutien durables pour le secteur hospitalier, le retrait progressif du programme hospitalier devrait avoir lieu provisoirement à la fin du mois d'août", a déclaré jeudi à Reuters Diogo Alcantara, porte-parole du CICR pour l'Afghanistan.

"Le CICR n'a ni le mandat ni les ressources nécessaires pour maintenir un secteur de santé publique pleinement opérationnel à long terme", a ajouté M. Alcantara.

En avril, le CICR a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé une réduction des coûts de 430 millions de francs suisses (475,30 millions de dollars) en 2023 et au début de 2024, ainsi qu'un ralentissement des opérations dans certains endroits, car on s'attend à une diminution des budgets consacrés à l'aide humanitaire.

"Les difficultés financières auxquelles le CICR est confronté ont accéléré, en toute transparence avec les autorités de l'Émirat islamique d'Afghanistan, le retour prévu de l'ensemble des responsabilités des services de santé au ministère de la santé publique", a déclaré M. Alcantara, en référence à l'administration talibane.

La fin du programme intervient dans un contexte d'inquiétude croissante quant à la réduction de l'aide humanitaire en Afghanistan, deux ans après la prise du pouvoir par les talibans et l'arrêt de la plupart des autres formes d'aide internationale, qui constituaient l'épine dorsale de l'économie.

L'organisation basée à Genève poursuivra ses autres programmes de santé en Afghanistan, notamment l'aide à la réadaptation des personnes handicapées.

Un porte-parole du ministère afghan de la santé, dirigé par les talibans, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le montant nécessaire pour financer ces opérations, qui servent à payer les salaires et d'autres frais dans de nombreux grands hôpitaux afghans desservant des millions de personnes, n'est pas clairement établi, et il n'est pas certain que les autorités talibanes puissent couvrir ce montant à partir du budget fiscal.

Un porte-parole du ministère afghan des finances a déclaré que le budget de cette année avait été finalisé, mais qu'il n'avait pas été rendu public.

Les hôpitaux sont soutenus par le CICR depuis quelques mois après le départ des forces étrangères en août 2021.

Le financement du développement a été interrompu en Afghanistan lorsque les talibans - qui n'ont été officiellement reconnus par aucun pays - ont pris le contrôle du pays. Ce choc financier soudain a mis en péril des services publics essentiels, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Le CICR et d'autres agences, dont l'ONU, sont intervenus pour tenter de combler les lacunes.

"Le CICR a pris cette décision à l'époque pour éviter que le système de santé ne s'effondre en raison des crises financières que traversait l'Afghanistan et parce que de nombreuses agences de développement et autres organisations ont quitté le pays alors que le CICR y est resté", explique M. Alcantara.

Le programme hospitalier du CICR couvrait à l'origine 33 hôpitaux, dont huit ont déjà été supprimés, et prenait en charge les salaires de plus de 10 000 travailleurs de la santé ainsi que certaines fournitures médicales. Les hôpitaux offraient des milliers de lits et desservaient des zones comprenant plus de 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population.

Le Pakistan voisin suit de près l'évolution de la situation, a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du gouvernement. Le Pakistan, qui est une destination majeure pour les soins de santé des Afghans, reçoit régulièrement des milliers de demandes de visas médicaux déposées auprès de son ambassade, ont déclaré des responsables.

"Nous sommes préoccupés par un nouvel afflux de patients médicaux", a déclaré le fonctionnaire pakistanais, qui a refusé d'être identifié pour parler ouvertement de questions diplomatiques sensibles.

Le ministère pakistanais des affaires étrangères n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'inquiétude grandit face aux réductions de l'aide à l'Afghanistan, où le plan humanitaire des Nations unies pour 2023 n'est financé qu'à hauteur de 25 %, même si le budget demandé a été ramené de 4,6 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars.

Selon des diplomates et des responsables de l'aide humanitaire, les inquiétudes suscitées par les restrictions imposées par les talibans aux femmes et les crises humanitaires mondiales concurrentes incitent les donateurs à réduire leur aide financière. Les talibans ont ordonné à la plupart des femmes afghanes travaillant dans l'aide humanitaire de ne pas travailler, bien qu'ils aient accordé des exemptions dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Selon les agences humanitaires, près des trois quarts de la population afghane ont besoin d'une aide humanitaire.