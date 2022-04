La Croix-Rouge se dirige à nouveau vers Mariupol alors que la Russie change de cible en Ukraine

Mariupol, encerclée depuis les premiers jours de l'invasion russe qui dure depuis cinq semaines, a été la principale cible de Moscou dans la région de Donbas, au sud-est de l'Ukraine. Des dizaines de milliers de personnes y sont prises au piège avec un accès limité à la nourriture et à l'eau.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a envoyé une équipe vendredi pour diriger un convoi d'environ 54 bus ukrainiens et d'autres véhicules privés hors de la ville, mais ils ont rebroussé chemin, affirmant que les conditions rendaient impossible toute poursuite.

"Ils essaieront à nouveau samedi de faciliter le passage en toute sécurité des civils", a déclaré le CICR dans un communiqué. Une précédente tentative d'évacuation de la Croix-Rouge, début mars, avait échoué parce que l'itinéraire s'était révélé dangereux.

Pendant la guerre, la Russie et l'Ukraine ont convenu de corridors humanitaires qui ont facilité l'évacuation de milliers de civils.

Le CICR indique que son opération à Marioupol a été approuvée par les deux parties, mais que des détails importants étaient encore en cours d'élaboration, comme le moment exact et la destination du convoi, qui serait un lieu indéterminé en Ukraine.

Dans une allocution vidéo diffusée tôt le matin, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a averti que les troupes russes se sont déplacées vers la région de Donbas et vers le nord-est en direction de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, où les précédentes frappes russes ont gravement endommagé les zones urbaines.

"J'espère qu'il y a encore des solutions pour la situation à Mariupol", a déclaré Zelenskiy. "Le monde entier doit réagir à cette catastrophe humanitaire".

CHANGEMENT DE KYIV

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes le 24 février pour ce qu'il appelle une "opération spéciale" visant à démilitariser l'Ukraine.

L'Occident la qualifie de guerre d'agression non provoquée qui a fait des milliers de morts, déraciné un quart de la population ukrainienne et porté les tensions entre la Russie et les États-Unis à leur pire point depuis la guerre froide.

Dans le but d'abaisser les tensions nucléaires avec la Russie, l'armée américaine a annulé un essai de missile balistique intercontinental qu'elle ne visait initialement qu'à retarder, a déclaré l'armée de l'air à Reuters.

Mais les Etats-Unis et leurs alliés européens ont envoyé à l'Ukraine une assistance militaire, dont une aide supplémentaire de 300 millions de dollars annoncée par le Pentagone tard vendredi. Cette nouvelle aide comprend des systèmes de roquettes à guidage laser et des systèmes anti-drones.

Lors des pourparlers de paix cette semaine, la Russie a déclaré que le Donbas, où elle soutient les séparatistes depuis 2014, serait désormais au centre de ses efforts de guerre. Les troupes russes ont laissé derrière elles des villages en ruines et leurs propres chars abandonnés en s'éloignant de la capitale Kiev.

"Vous voyez que (l')ennemi surestime son potentiel autour de Kiev au moins. Et nous continuons à avancer en libérant nos villes et en évacuant notre peuple", a déclaré le vice-ministre de l'Intérieur Yevhen Yenin.

Après avoir échoué à capturer une seule grande ville, la Russie a présenté son retrait des forces près de Kiev comme un geste de bonne volonté dans le cadre des négociations de paix.

L'Ukraine et ses alliés affirment que les forces russes ont été contraintes de se regrouper après avoir subi de lourdes pertes dues à la résistance déterminée des Ukrainiens.

De l'autre côté de la frontière de Kharkiv, dans la ville russe de Belgorod, Moscou a déclaré que des hélicoptères ukrainiens avaient frappé un dépôt de carburant vendredi, provoquant un énorme incendie. L'Ukraine a nié toute responsabilité pour cet incident, le premier de ce genre dans la guerre.

L'incendie a détruit plusieurs réservoirs de pétrole et va probablement ajouter une pression à court terme sur les chaînes logistiques russes déjà tendues, en particulier les opérations à Kharkiv, a déclaré le ministère de la défense britannique.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que l'incident pourrait compromettre les pourparlers de paix. La Russie renforcera ses frontières occidentales afin qu'il ne vienne à l'esprit de personne d'attaquer", a déclaré plus tard M. Peskov.

ODESA STRIKES

Alors que les forces ukrainiennes ont repris de nouveaux territoires autour de Kiev vendredi, des responsables du port d'Odesa, sur la mer Noire, ont déclaré que des défenses anti-aériennes avaient déjoué une tentative d'attaque contre des infrastructures critiques de la ville. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce récit.

Le gouverneur d'Odesa, Maksym Marchenko, a déclaré que trois missiles avaient touché un quartier résidentiel, faisant des victimes. Il a précisé que les missiles avaient été tirés depuis un système de missiles Iskander en Crimée, la péninsule ukrainienne du sud annexée par la Russie en 2014.

La Russie nie avoir ciblé des civils. Odesa et Mariupol chevauchent la mer Noire et ont été des cibles privilégiées de la Russie en raison notamment de leur emplacement stratégique.

Faisant face à des sanctions sans précédent suite à son invasion de l'Ukraine, la Russie avait menacé de couper les livraisons de gaz à l'Europe à moins que les acheteurs ne paient en roubles. L'Europe a juré de rester unie contre la demande de la Russie, et Moscou a déclaré qu'elle n'interromprait pas les approvisionnements jusqu'à ce que de nouveaux paiements soient dus plus tard en avril.

Les médiateurs de la Turquie, où s'est tenue la dernière série de pourparlers de paix en face à face, et les Nations Unies ont fait pression pour une pause dans les combats.

Le chef de l'aide des Nations Unies, Martin Griffiths, se rendra à Moscou dimanche, puis à Kiev, dans le cadre des efforts déployés par l'ONU pour obtenir un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine, a déclaré aux journalistes le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.