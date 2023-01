La Crypto Valley n'est pas épargnée par le crash des cryptoactifs

Zoug (awp) - La Crypto Valley ne sort pas sans dommage de la situation difficile pour le bitcoin et les autres cryptoactifs depuis 2022. Si elles résistent pour l'instant, les entreprises du secteur n'en sortent pas tout à fait indemnes, selon une étude de la société d'investissement CV VC.

En tout, 1135 sociétés spécialisées dans la blockchain sont comptabilisées, un chiffre en légère hausse sur un an, d'après l'étude CV VC Top 50 Report 2022 publiée lundi. Entre Genève et Vaduz, en passant par le Tessin et Zoug, l'emploi de la branche a toutefois reculé de 4% l'année dernière.

La liste du CV VC comprend pour la première fois deux sociétés pouvant être qualifiées de "licornes", avec une valorisation de plus d'un milliard de dollars. Il s'agit de 21Shares et Gnosis Safe, une entreprise qui gère des cryptoactifs sur la blockchain Ethereum.

sta/ra/ol/rp