La DCA syrienne entre en action contre des missiles israéliens au-dessus de Damas

(Actualisé avec précisions de la télévision publique syrienne)

BEYROUTH, 25 décembre (Reuters) - La DCA des forces gouvernementales syriennes est entrée en action contre des missiles israéliens au-dessus de Damas et a abattu la plupart d'entre eux avant qu'ils ne frappent leur cible, rapporte mardi soir la chaîne de télévision publique syrienne citant une source militaire.

"Nos défenses aériennes ont fait face à des missiles hostiles lancés par des avions de guerre israéliens depuis l'espace aérien au-dessus des territoires libanais et a abattu la plupart d'entre eux avant qu'ils n'atteignent leur cible", a dit cette source.

Un dépôt d'armes a été touché et trois soldats blessés.

D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), ces missiles ont survolé le Liban et visaient des zones rurales à l'ouest et au sud-ouest de Damas. "Un certain nombre de missiles ont frappé des dépôts d'armes du Hezbollah ou des forces iraniennes", ajoute l'OSDH.

De fortes explosions ont été entendues dans la capitale syrienne, rapportait dans la soirée un journaliste de Reuters sur place.

L'agence nationale de presse libanaise indiquait plus tôt dans la soirée que des avions de guerre israéliens ont mené des simulations de raids au-dessus du sud du Liban.

Contactée par l'agence Reuters, une porte-parole de l'armée israélienne a refusé de commenter ces informations. (Henri-Pierre André pour le service français)