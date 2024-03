L'opérateur ferroviaire national allemand, Deutsche Bahn, a perdu lundi un procès contre le syndicat des conducteurs de train GDL qui visait à empêcher une nouvelle série de grèves prévues dans le transport de marchandises et de passagers.

Le GDL a annoncé dimanche sa sixième série de grèves dans le cadre d'un conflit de longue date sur les heures de travail et les salaires.

Un débrayage de 24 heures à la division fret de la Deutsche Bahn a débuté lundi à 17 heures GMT, et une autre grève de 24 heures des conducteurs de trains de passagers devrait suivre à partir de 1 heure GMT mardi.

"Nous considérons que ces vagues de grèves sont disproportionnées", a déclaré Martin Seile, directeur des ressources humaines de la Deutsche Bahn. "Elles mettent en péril l'approvisionnement du pays. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir dans l'intérêt de nos clients pour empêcher cette grève".

La Deutsche Bahn a déclaré que le préavis de 22 heures donné dans le cas de la grève du transport ferroviaire de marchandises était particulièrement court. Elle a fait appel de la décision du tribunal du travail.

Claus Weselsky, directeur du GDL, a déclaré plus tôt dans la journée de lundi que le syndicat poursuivrait ses grèves par vagues - une série d'actions déclenchées avec un court préavis - afin de faire pression sur la Deutsche Bahn.

"Nous ne dirons pas combien nous ferons de grèves et jusqu'à quand", a déclaré M. Weselsky, refusant de préciser si la grève aurait un impact sur les vacances de Pâques, qui sont très chargées. (Reportage de Maria Martinez, Patricia Weiss, Markus Wacket, Rédaction de Rachel More et Bill Berkrot)