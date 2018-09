La Deutsche Bank étudie la possibilité d'exercer son droit de rachat des titres TRAFIN 2015-1

La Deutsche Bank Aktiengesellschaft (l' "Emetteur") annonce qu'elle étudie actuellement l'opportunité d'exercer son droit de rachat des titres suivants avant la date prévue pour leur échéance:

-- le crédit initial de 216.125.000 USD d'obligations à taux variable en circulation exigibles en 2022 liées à "TRAFIN 2015-1"

Un portefeuille renouvelable de titres de financement commercial, comportant les numéros CUSIP et ISIN suivants:

CUSIP:

251541AM0 (Titres conformes à la Règle 144A)

BCC2A88P4 (Titres conformes au Règlement S)

ISIN:

XS1303225731 (Titres conformes à la Règle 144A)

XS1303225657 (Titres conformes au Règlement S),

(les "Titres TRAFIN 2015-1").

En examinant si elle doit exercer son droit de rachat des titres à la date de paiement des intérêts prévue pour novembre 2018 (ou à toute date de paiement des intérêts ultérieure) conformément au paragraphe (b)(ii) du "rachat anticipé, généralement" tel que fixé dans la section "Description des obligations" de la circulaire d'offre portant sur les titres, l'Emetteur peut notamment prendre en considération le fait d'avoir, ou non, émis des titres dans le cadre d'au moins une transaction de remplacement, selon un portefeuille, prix, structure et teneur fixés, par l'Emetteur, à sa seule et absolue discrétion, comme étant suffisants. L'Emetteur peut à tout moment, à sa seule et absolue discrétion, décider de ne pas exercer, ou de retarder l'exercice de ce droit de rachat des titres TRAFIN 2015-1. En conséquence, dans un proche avenir, l'Emetteur a l'intention de solliciter les investisseurs via des propositions portant sur une nouvelle catégorie de titres susceptibles de constituer un substitut approprié.

Pour éviter toute ambiguïté, cet avis ne constitue nullement une notification spécifiant une date de rachat anticipé des titres TRAFIN 2015-1. L'Emetteur peut également choisir de ne pas continuer à émettre une nouvelle catégorie de titres dans le cadre d'une opération de remplacement.

