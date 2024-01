La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré mercredi que les inspections d'un premier groupe d'avions Boeing 737 MAX 9 étaient terminées, ce qui constitue un obstacle majeur à la levée de l'immobilisation des avions après la rupture d'un panneau de cabine en plein vol le 5 janvier dernier.

Vendredi, la FAA a déclaré que 40 des 171 avions cloués au sol devaient être réinspectés, puis l'agence examinera les résultats et déterminera s'il est possible d'autoriser les Boeing MAX 9 à reprendre le vol en toute sécurité. La FAA a déclaré mercredi qu'elle "examinera minutieusement les données" issues des inspections avant de décider si les avions peuvent reprendre leurs vols.

Alaska Airlines et United Airlines, les deux compagnies aériennes américaines qui utilisent les avions concernés et qui ont effectué les inspections, ont dû annuler des centaines de vols depuis la semaine dernière et ont annulé tous les vols des MAX 9 jusqu'à mercredi.