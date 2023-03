L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré lundi qu'elle avait temporairement interrompu les vols à destination et en provenance de certaines parties du sud de la Floride en raison d'un problème de radar pendant environ une heure et que de nombreux vols étaient encore affectés.

Le problème a affecté les centres de contrôle du trafic aérien de la FAA à Miami et Jacksonville. Le site Web de suivi des vols FlightAware a déclaré que plus de 2 800 vols américains ont été retardés dans tout le pays lundi et que 90 ont été annulés.

La FAA a déclaré que certains vols traversant le nord de la Floride "seront retardés" d'une moyenne de 10 minutes ou acheminés autour de la zone jusqu'à environ 19 heures ET.

En janvier, un système connu sous le nom de En Route Automation Modernization (ERAM) utilisé pour contrôler le trafic aérien a incité la FAA, le 2 janvier, à émettre un ordre d'arrêt au sol en Floride, ralentissant le trafic dans les aéroports et bloquant des centaines de vols.

Le problème du système ERAM dans un grand centre régional de contrôle du trafic aérien à Miami a provoqué des dizaines de retards de vols à Miami et dans d'autres aéroports de cet État du sud des États-Unis.

ERAM a remplacé en 2015 le système informatique et de secours En Route Host, vieux de 40 ans, utilisé dans 20 centres de contrôle du trafic aérien de la FAA dans tout le pays.

La FAA a été confrontée à d'autres problèmes techniques récents.

Le 11 janvier, une panne de la base de données de messagerie des pilotes a forcé un arrêt national de tout le trafic de départ des passagers américains pendant près de deux heures, le premier arrêt au sol de ce type depuis les attentats du 11 septembre 2001.

La panne du système informatique a perturbé plus de 11 000 vols américains. L'administrateur intérimaire de la FAA, Billy Nolen, a déclaré aux parlementaires en janvier que la FAA avait découvert que la panne était survenue lorsque le personnel contractuel avait "supprimé des fichiers par inadvertance".