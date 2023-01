La FAA américaine nomme des experts pour examiner la culture de sécurité de Boeing après des accidents mortels

Le panel, qui a été requis par le Congrès dans le cadre d'une loi de 2020 visant à réformer la manière dont la FAA certifie les nouveaux avions, comprend Javier de Luis, conférencier au MIT et ingénieur aérospatial dont la sœur a été tuée dans un crash du MAX, ainsi que des experts de la NASA, de la FAA, des syndicats, d'Airbus, de Southwest Airlines, d'American Airlines, de United Airlines, de GE Aviation, de FedEx Express et de Pratt & Whitney.

Le panel se réunira dans les semaines à venir et aura neuf mois pour terminer son examen et émettre des conclusions et des recommandations, a déclaré la FAA. Le Congrès a demandé à l'agence de nommer un panel d'ici 2021, mais la FAA a manqué cette échéance.

Un rapport de la commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants de septembre 2020 a déclaré que les crashs des MAX "étaient l'horrible point culminant d'une série d'hypothèses techniques erronées émises par les ingénieurs de Boeing, d'un manque de transparence de la part de la direction de Boeing et d'une surveillance nettement insuffisante de la part de la FAA".

Boeing n'a pas fait de commentaire immédiat jeudi, mais a précédemment souligné qu'il a procédé à des réformes de sa culture de sécurité qui ont coûté des milliards de dollars à l'entreprise.

De Luis, maître de conférences au département d'ingénierie aéronautique et astronautique, a déclaré au Congrès en 2020 que "Boeing ne peut pas être autorisé à continuer à certifier ses propres conceptions, en particulier les systèmes qui ont un impact direct sur la sécurité des véhicules, avec peu ou pas d'examen extérieur."

Le mois dernier, le Congrès a voté la levée d'une date limite du 27 décembre imposant une nouvelle norme de sécurité pour les alertes de cockpit modernes pour deux nouvelles versions de l'avion 737 MAX qui aurait pu mettre en péril la vente de ces nouveaux modèles.

En septembre, la FAA a finalisé une politique visant à protéger les employés de l'aviation qui exercent des fonctions de certification gouvernementale contre les interférences de Boeing et d'autres entreprises.

En mai, la FAA a choisi de renouveler le programme Organization Designation Authorization (ODA) de Boeing pour trois ans au lieu des cinq ans demandés par Boeing.

La FAA continue de soumettre Boeing à une surveillance renforcée, inspectant tous les nouveaux Boeing 737 MAX et 787 avant qu'ils ne puissent être livrés.

En novembre, le bureau de l'inspecteur général du ministère des Transports a déclaré qu'il allait auditer la surveillance du MAX par la FAA.