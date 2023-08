L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a déclaré jeudi qu'elle avait atteint son objectif d'embaucher 1 500 contrôleurs aériens (ATC) pour l'année, même si les problèmes de personnel continuent d'avoir un impact sur les voyages et que les accidents d'avion évités de justesse suscitent des inquiétudes en matière de sécurité.

La FAA compte environ 2 600 contrôleurs à différents niveaux de formation. Le ministère des transports a déclaré en mars qu'il recherchait 117 millions de dollars pour embaucher 1 800 personnes supplémentaires l'année prochaine, en plus des 1 500 qu'il prévoyait d'embaucher jusqu'au 30 septembre. Plus de 12 000 personnes ont posé leur candidature au début de l'année.

La FAA organise également des réunions sur la sécurité des pistes dans 90 aéroports à la suite d'incidents troublants et a déclaré mercredi avoir accordé 121 millions de dollars aux aéroports pour réduire les risques d'incursion sur les pistes, notamment en reconfigurant les voies de circulation et en installant de nouveaux systèmes de balisage lumineux.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) et la FAA enquêtent sur la quasi-collision du 11 août entre un Boeing 737 de Southwest Airlines < LUV.N)> et un avion d'affaires Cessna à San Diego. Le NTSB enquête sur sept incursions de piste depuis janvier, dont celle de San Diego.

Invoquant des problèmes de personnel ATC, la FAA a accepté ce mois-ci de prolonger jusqu'au 28 octobre les réductions temporaires des exigences minimales de vol dans les aéroports encombrés de la région de New York et de l'aéroport national de Washington.

Le bureau de l'inspecteur général (OIG) du ministère des transports a déclaré en juin que les installations ATC critiques étaient confrontées à d'importants problèmes de personnel, mettant en garde contre les risques qui pèsent sur la continuité des opérations de trafic aérien.

La FAA a déclaré jeudi qu'elle comptait actuellement 10 700 contrôleurs certifiés, soit une légère augmentation par rapport aux 10 578 contrôleurs certifiés en 2022, selon le rapport de l'OIG, ce qui correspond pratiquement à la situation en 2021 et à une baisse de 10 % par rapport à 2012.

La FAA a fermé son académie pendant six mois en 2020 en raison du COVID-19 et a interrompu la formation en cours d'emploi dans les installations pendant près de deux ans, a déclaré l'agence.

Les gestionnaires ont déclaré aux auditeurs que les installations ATC n'étaient pas suffisamment dotées en personnel et que nombre d'entre elles n'avaient pas assez de superviseurs. Dans plusieurs installations, les contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et travaillent six jours par semaine pour pallier le manque de personnel, selon le rapport. Selon le rapport, 26 % des 13 300 contrôleurs de la FAA sont des stagiaires.

L'été dernier, 41 498 vols au départ des aéroports de New York ont été retardés en raison de la pénurie de personnel ATC. Le rapport indique que les effectifs du contrôle d'approche radar de l'aérogare de New York étaient de 54 % par rapport aux niveaux optimaux.