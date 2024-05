L'administration fédérale américaine de l'aviation a annoncé mercredi qu'elle reportait l'obligation pour les contrôleurs aériens de prendre 10 heures de repos entre les quarts de travail et 12 heures de repos avant un quart de travail de minuit.

Mike Whitaker, administrateur de la FAA, avait déclaré le 19 avril que les nouvelles règles entreraient en vigueur dans 90 jours.

Timothy Arel, directeur des opérations de l'organisation du trafic aérien de la FAA, a déclaré que le calendrier serait retardé car l'agence mène des discussions avec le syndicat des contrôleurs dans l'espoir "d'obtenir un accord commun et une compréhension des nouvelles périodes de repos afin de permettre le développement conjoint d'une stratégie de mise en œuvre" du calendrier 2025 "ou plus tôt si cela est possible".