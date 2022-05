La FAA américaine souhaite voir des améliorations dans le programme de réglementation de Boeing

La FAA a choisi de renouveler le programme Organization Designation Authorization (ODA) de Boeing pour trois ans au lieu des cinq ans demandés par Boeing.

Boeing n'a pas fait de commentaire immédiat.

La FAA, qui délègue certaines tâches à Boeing dans le cadre d'un programme de longue date, a déclaré mardi que "pendant la période de trois ans, la FAA vérifiera que Boeing apporte les améliorations requises" au programme, notamment en veillant à ce que les employés puissent "agir sans interférence des responsables de la société".

En décembre, un rapport du Sénat américain a déclaré que la FAA devait mieux superviser Boeing et la certification des nouveaux avions, et examiner les allégations soulevées par les dénonciateurs.

Le Congrès a adopté des réformes radicales en décembre 2020 sur la manière dont la FAA certifie les nouveaux avions après que deux crashs mortels de 737 MAX ont tué 346 personnes et conduit à l'immobilisation de l'avion pendant 20 mois.

"La surveillance du processus de certification par la FAA s'est érodée", selon le rapport, qui indique que l'agence "au fil du temps, a de plus en plus délégué son autorité" à Boeing et à d'autres.

L'administrateur de la FAA de l'époque, Steve Dickson, a déclaré au Congrès à la fin de l'année dernière que l'agence déléguait moins de tâches à Boeing.

La FAA a déclaré mardi que le renouvellement plus court était en partie "dû à un certain nombre d'éléments qui doivent être suivis et achevés pendant ce délai". La lettre de la FAA indique qu'elle s'attend à ce que "les trois années à venir devraient fournir suffisamment de temps pour que ces activités d'amélioration soient achevées".

La FAA "suivra également la mise en œuvre opportune des actions correctives, les mises à jour du manuel de procédures de l'ODA de Boeing, les auto-audits et la mise en œuvre efficace du système de gestion de la sécurité de Boeing."

La FAA continue d'inspecter tous les Boeing 737 MAX pour en déterminer la navigabilité et inspectera également tous les 787 Dreamliners une fois que Boeing aura réglé les problèmes de qualité et que les livraisons auront repris.

En novembre, le chef par intérim du bureau de la FAA qui supervise Boeing a indiqué à la société que certaines personnes nommées effectuant des travaux pour la FAA n'avaient pas l'expertise requise et ne répondaient pas aux attentes de la FAA.