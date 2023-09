L'Administration fédérale de l'aviation américaine a annoncé mercredi qu'elle avait clos l'enquête sur la défaillance de la fusée New Shepard 2022 de Blue Origin, obligeant la société à revoir la conception du moteur du véhicule et à procéder à d'autres réparations avant de pouvoir reprendre ses activités de lancement suborbital.

La FAA a cité 21 mesures correctives que Blue Origin doit prendre avant que New Shepard puisse reprendre le vol, notamment "une nouvelle conception des composants du moteur et des tuyères afin d'améliorer les performances structurelles pendant le fonctionnement, ainsi que des changements organisationnels".

Un porte-parole de Blue Origin n'a pas répondu à la question de savoir si l'une ou l'autre de ces mesures correctives ou modifications avait été mise en œuvre, mais a déclaré : "Nous avons reçu la lettre de la FAA et nous prévoyons de reprendre les vols prochainement."

La fusée New Shepard de la société, qui transporte des marchandises et des humains pour de courts voyages à la frontière de l'espace, est clouée au sol depuis qu'une mission sans équipage effectuée en septembre 2022 a échoué environ une minute après le décollage du Texas, forçant la capsule de la fusée remplie d'expériences de la NASA à s'éjecter en plein vol. (Reportage de Joey Roulette ; Rédaction de Leslie Adler et David Gregorio)