L'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a déclaré lundi qu'elle avait clos l'enquête sur l'explosion survenue lors du vol d'essai orbital du vaisseau Starship Super Heavy de SpaceX à la fin de l'année 2023, et qu'elle avait convenu avec l'entreprise de nouvelles procédures pour les vols à venir.

Le booster Super Heavy, l'imposante première moitié du système de fusée qui lance l'étage supérieur du Starship vers l'espace, a explosé après que plusieurs moteurs ne se soient pas correctement rallumés lors de son retour pour l'atterrissage, a déclaré SpaceX, qui a mené l'enquête sur l'incident.

Le vaisseau spatial sans équipage, conçu pour transporter des astronautes sur la lune et au-delà, a échoué lors de son deuxième essai en novembre dernier, mais il est allé plus loin qu'une première tentative qui s'était soldée par une explosion.

La rupture du véhicule s'est produite après plus de trois minutes et demie de vol au-dessus du golfe du Mexique.

SpaceX a identifié, et la FAA a accepté, les causes profondes de l'incident et 17 actions correctives dans le rapport d'incident de SpaceX, y compris la refonte du matériel du véhicule, la mise à jour de la modélisation du système de contrôle, la réévaluation des analyses du moteur, la mise à jour des algorithmes de contrôle du moteur, les changements opérationnels, les mises à jour de l'analyse d'inflammabilité et l'installation d'une protection supplémentaire contre l'incendie.

SpaceX a déclaré avoir mis en place du matériel "pour améliorer la réduction des fuites, la protection contre les incendies et les opérations raffinées associées à l'évent du propergol afin d'accroître la fiabilité".

Avant le prochain lancement, SpaceX doit mettre en œuvre des mesures correctives et recevoir de la FAA une modification de licence portant sur la sécurité, l'environnement et d'autres exigences réglementaires.

La FAA a déclaré qu'elle évaluait la demande de modification de licence de SpaceX et qu'elle s'attendait à ce que SpaceX soumette des informations supplémentaires avant de prendre une décision finale.

"D'autres vaisseaux sont prêts à voler, plaçant le matériel de vol dans un environnement de vol pour apprendre le plus rapidement possible", a déclaré la société. (Reportage de David Shepardson et Joey Roulette à Washington ; Shivansh Tiwary à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber et Michael Perry)