Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a rencontré mercredi les PDG des compagnies aériennes pour leur demander d'intensifier le partage d'informations afin de renforcer la sécurité et de détecter plus rapidement les tendances potentielles.

L'administrateur de la FAA, Mike Whitaker, a convoqué une réunion avec les PDG des compagnies aériennes aujourd'hui, a déclaré l'agence, pour "s'assurer que l'industrie de l'aviation continue à développer des systèmes de gestion de la sécurité et à trouver des moyens de partager des informations de manière transparente afin de minimiser les risques et d'améliorer la sécurité". Les transporteurs aériens échangent des informations sur les problèmes de maintenance par l'intermédiaire de l'équipe de sécurité de l'aviation commerciale (CAST), un partenariat entre le gouvernement et l'industrie aéronautique fondé en 1997.