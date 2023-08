L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré jeudi qu'elle envisageait de soumettre les opérateurs de vols charters à des règles plus strictes que celles imposées aux compagnies aériennes de passagers.

Les syndicats des compagnies aériennes se sont opposés à l'expansion des vols charters. La présidente de l'Association of Flight Attendants-CWA, Sara Nelson, a salué l'action de la FAA, qualifiant la réglementation sur les vols charters de "faille qui sape les règles de sécurité et de sûreté de l'aviation commerciale".

Les vols charter, qui ne peuvent comporter plus de 30 sièges, ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les pilotes de ligne en matière de formation des copilotes, de retraite obligatoire des pilotes à l'âge de 65 ans ou de périodes de repos minimales. Les passagers de ces vols ne sont pas non plus soumis aux contrôles de l'administration de la sécurité des transports. Le nombre de vols charters a augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie.

La FAA a déclaré jeudi que "cette croissance rapide pose un risque accru pour la sécurité si elle n'est pas contrôlée" et a indiqué qu'elle allait "entamer une procédure d'élaboration de règles pour remédier à ce risque de sécurité". SkyWest a demandé l'autorisation d'effectuer des vols de passagers par l'intermédiaire d'une compagnie charter distincte et se heurte à une forte opposition de la part des syndicats. Le ministère des transports n'a pas encore donné suite à cette demande.