La Federal Aviation Administration (FAA) exigera de certains utilisateurs de turbosoufflantes à engrenages de Pratt & Whitney qu'ils effectuent des inspections par ultrasons d'une pièce clé dans un délai de 30 jours, a indiqué l'agence dans une consigne de navigabilité publiée vendredi.

RTX Corp, la société mère de Pratt & Whitney, a annoncé en juillet qu'une "condition rare" dans le métal en poudre signifiait que 1 200 moteurs sur plus de 3 000, construits pour le bimoteur Airbus A320neo entre 2015 et 2021, devaient être démontés et inspectés pour détecter des microfissures qui indiqueraient une fatigue.

La nouvelle consigne de navigabilité codifie la réponse du régulateur au problème précédemment révélé.

RTX a refusé de commenter la directive.