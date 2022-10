La FAA met fin à la dispense de vol international minimum COVID aux aéroports de NY et DC

Les compagnies aériennes peuvent perdre leurs créneaux horaires dans les aéroports encombrés si elles ne les utilisent pas au moins 80 % du temps. La FAA a déclaré qu'elle ne prolonge pas les dérogations aux aéroports John F. Kennedy et LaGuardia de New York et à l'aéroport national Ronald Reagan de Washington qui expireront samedi.

La FAA a déclaré que les conditions actuelles ne "soutiennent pas une large dérogation aux règles d'utilisation minimale des créneaux horaires pour toutes les opérations internationales ou pour les transporteurs qui pourraient ne pas opérer pour d'autres raisons."