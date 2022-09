La FCC américaine va voter de nouvelles règles sur les débris spatiaux

Actuellement, les opérateurs de satellites en orbite basse s'assurent que les engins spatiaux rentreront dans l'atmosphère terrestre dans les 25 ans suivant l'achèvement des missions.

Les nouvelles règles de la FCC réduiraient le délai requis pour l'élimination post-mission des satellites à aussi tôt que possible, mais pas plus de cinq ans. Les nouvelles règles s'appliqueraient à la fois aux satellites et systèmes sous licence américains et aux satellites non américains cherchant à accéder au marché américain.