La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé lundi qu'elle avait testé des échantillons de lait et d'autres produits laitiers vendus au détail dans 17 États pour détecter la présence du virus viable de la grippe aviaire, en fournissant des détails supplémentaires sur les lieux des tests précédemment divulgués.

L'organisme de réglementation a déclaré avoir prélevé 297 échantillons dans des points de vente au détail de 17 États entre le 18 et le 22 avril, mais ces échantillons représentaient des produits fabriqués dans 132 sites de transformation répartis dans 38 États.

"Même si un échantillon a été prélevé dans un État particulier, le lait contenu dans un emballage destiné au consommateur peut provenir de vaches de plusieurs fermes situées dans plusieurs États, pasteurisé dans un État différent de celui où le lait a été produit et disponible à l'achat dans un autre État encore", a déclaré l'agence dans son communiqué.

Depuis la fin du mois de mars, les États-Unis ont confirmé la présence de la grippe aviaire chez des vaches laitières dans neuf États.

Le 10 mai, la FDA a déclaré qu'aucun virus vivant n'avait été trouvé dans les échantillons de lait vendus au détail. Elle a également déclaré que le lait pasteurisé pouvait être consommé sans danger, mais a mis en garde contre la consommation de lait cru.

Les scientifiques, quant à eux, ont déclaré

qu'ils croient

que l'épidémie est plus répandue, sur la base des conclusions de la FDA qui ont montré qu'environ 20 % des échantillons de lait vendus au détail contenaient des restes du virus H5N1.

Les échantillons comprenaient, outre du lait, du fromage blanc, de la crème, du half and half, c'est-à-dire des parts égales de lait et de crème, de la crème acidulée et du yaourt. (Reportage de Puyaan Singh à Bengaluru ; Rédaction de Tasim Zahid)