La FDA américaine approuve le médicament contre l'Alzheimer d'Eisai et Biogen

Le médicament, qui sera vendu sous la marque Leqembi, appartient à une classe de traitements qui vise à ralentir la progression de la maladie neurodégénérative en éliminant les amas collants de la protéine cérébrale toxique connue sous le nom de bêta-amyloïde.

Presque tous les médicaments expérimentaux précédents utilisant la même approche avaient échoué.

L'accès initial au médicament sera probablement limité par un certain nombre de facteurs, notamment les décisions de remboursement de Medicare, le programme d'assurance du gouvernement américain pour les Américains âgés de 65 ans et plus, qui représentent environ 90 % des personnes susceptibles d'être éligibles pour Leqembi.