La FDA américaine autorise l'importation de 2 millions de boîtes de lait maternisé en provenance du Royaume-Uni

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis assouplit les réglementations pour permettre l'importation de préparations pour nourrissons en provenance de Grande-Bretagne, une mesure qui, selon les déclarations faites mardi, permettra de mettre environ 2 millions de boîtes sur les étagères vides d'ici juin, afin d'atténuer la pénurie nationale.

La FDA a déclaré qu'elle "exerçait son pouvoir discrétionnaire d'application" pour permettre à la société britannique Kendal Nutricare d'importer certains produits de préparation pour nourrissons sous la marque Kendamil pour lesquels elle n'a aucune inquiétude en matière de sécurité ou de nutrition après une évaluation.

"En vertu de la récente flexibilité accrue de l'agence concernant l'importation de certains produits de préparation pour nourrissons, la société estime initialement qu'environ 2 millions de boîtes de préparation pour nourrissons devraient atterrir sur les étagères des magasins américains à partir de juin", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Kendal a 40.000 boîtes en stock pour expédition immédiate que le Department of Health and Human Services s'efforce de faire entrer aux États-Unis dès que possible, a indiqué la FDA.

"Nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir dans le cadre des efforts de l'ensemble du gouvernement pour veiller à ce que des préparations pour nourrissons adéquates soient disponibles où et quand les parents et les soignants en ont besoin", a déclaré Robert Califf, commissaire de la FDA.

Les États-Unis connaissent l'une des plus importantes pénuries de préparations pour nourrissons de l'histoire récente après qu'Abbott Laboratories ait rappelé en février certains produits, dont Similac, et fermé son usine de fabrication de Sturgis, dans le Michigan.

Abbott, le plus grand fournisseur américain de préparations en poudre pour bébés, a fermé son usine après que des infections bactériennes aient été signalées chez quatre nourrissons. Cela a exacerbé une pénurie parmi plusieurs fabricants qui a commencé avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie de coronavirus.

La FDA a déclaré qu'elle autoriserait la mise en circulation d'environ 300 000 boîtes de la formule EleCare d'Abbott à base d'acides aminés pour les enfants qui en ont besoin d'urgence pour survivre, au cas par cas.

EleCare était précédemment produit dans l'usine de Sturgis mais ne faisait pas partie du rappel, a déclaré la FDA.

Abbott prévoit de redémarrer la production dans l'usine le 4 juin, a-t-elle déclaré dans un communiqué, ajoutant qu'elle donnerait la priorité à la fabrication d'EleCare et à sa fourniture vers le 20 juin. Abbott a déclaré qu'elle fournirait gratuitement la formule aux enfants dans le besoin.

L'administration du président américain Joe Biden a cherché à soulager la pénurie en important des fournitures d'urgence d'Europe, dont la première est arrivée en début de semaine. M. Biden a invoqué la loi sur la production de défense de l'époque de la guerre froide pour aider à stimuler les approvisionnements.

La FDA a déclaré mardi qu'elle était en discussion avec d'autres fabricants au sujet de fournitures supplémentaires et qu'elle donnerait la priorité aux produits qui démontrent leur sécurité, leur adéquation nutritionnelle et qui sont disponibles en grandes quantités. (Reportage d'Ahmed Aboulenein à Washington et d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; Reportage supplémentaire d'Amruta Khandekar à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur et Richard Chang)