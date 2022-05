La FDA américaine autorise l'injection de rappel COVID de Pfizer pour les jeunes enfants

L'autorisation rend toute personne aux États-Unis âgée de cinq ans et plus éligible pour des doses de rappel du vaccin, bien que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) doivent encore donner leur accord pour les injections.

"Bien qu'il ait été largement admis que le COVID-19 a tendance à être moins grave chez les enfants que chez les adultes, la vague Omicron a vu plus d'enfants tomber malades et être hospitalisés", a déclaré Robert Califf, commissaire de la FDA, dans un communiqué.

Califf a déclaré que l'autorisation contribuerait à fournir une protection continue contre le COVID-19 dans ce groupe d'âge. Les données ont montré que l'efficacité des vaccins commence à diminuer avec le temps.

Le gouvernement américain a exhorté les Américains à recevoir des rappels, et à vacciner les personnes non vaccinées, qui présentent un risque beaucoup plus élevé de COVID-19 grave et de décès.

Mais on ignore combien de parents d'enfants âgés de 5 à 11 ans opteront pour une troisième dose. Seuls 28,8 % des enfants de cette tranche d'âge sont entièrement vaccinés, selon les données du CDC.

Les enfants de moins de cinq ans ne sont pas encore éligibles pour un vaccin COVID-19 aux États-Unis.

Environ 66 % de la population américaine, soit 220,6 millions de personnes, ont reçu le calendrier complet de vaccination jusqu'à présent, selon les données fédérales. Parmi elles, 102,3 millions de personnes ont reçu une dose de rappel, et 11,7 millions ont reçu un deuxième rappel.

Le CDC a prévu une réunion de conseillers externes pour discuter des rappels de vaccins jeudi. Le directeur de l'agence a le dernier mot sur l'administration des vaccins.