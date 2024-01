La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a mis en garde mercredi les consommateurs contre l'utilisation de gouttes ophtalmiques non homologuées qui ressemblent beaucoup au produit Lumify de Bausch + Lomb pour soulager les rougeurs.

Les produits copiés, appelés South Moon, Rebright et FivFivGo, peuvent être facilement confondus avec Lumify, a déclaré la FDA.

Les tests effectués sur South Moon ont montré qu'il était contaminé par des bactéries susceptibles de provoquer des infections résistantes aux antibiotiques.

Bien que le test de Rebright se soit révélé négatif, la FDA a déclaré qu'elle ne recommandait pas aux consommateurs d'utiliser ce produit. L'agence n'a pas pu obtenir d'échantillons de FivFivGo.

La FDA a déclaré qu'elle n'avait été informée d'aucun événement indésirable lié à ces produits spécifiques, mais qu'elle avait reçu des rapports relatifs à des Lumify probablement falsifiés, notamment des problèmes de qualité du produit, des irritations oculaires, des douleurs et des infections.

Lumify est un collyre en vente libre utilisé pour soulager la rougeur de l'œil due à une irritation mineure.

L'agence indique qu'elle n'est pas en mesure de vérifier l'origine des produits copiés et qu'elle poursuit son enquête. South Moon est étiqueté comme étant fabriqué par Shantou Cross-border Premium Products E-Commerce Co Ltd, en Chine.

Reuters n'a pas pu contacter immédiatement Shantou Cross-border Premium Products E-Commerce. Bausch + Lomb n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.