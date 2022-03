La FDA donne son feu vert à la deuxième injection de rappel de Pfizer/BioNTech, Moderna COVID pour les Américains âgés.

La Food and Drug Administration américaine a déclaré que les nouveaux rappels - une quatrième série de vaccins pour la plupart des personnes vaccinées - des vaccins Pfizer Inc/BioNTech SE et Moderna Inc doivent être administrés au moins quatre mois après la dose précédente. Ils sont destinés à proposer une protection accrue contre les maladies graves et les hospitalisations.

La FDA a également autorisé la deuxième dose de rappel des vaccins pour les personnes plus jeunes dont le système immunitaire est compromis - celles âgées de 12 ans et plus pour le vaccin Pfizer/BioNTech et de 18 ans et plus pour celui de Moderna.

L'autorisation intervient alors que certains scientifiques ont soulevé des inquiétudes concernant le sous-variant BA.2 Omicron, hautement contagieux, qui a entraîné de nouveaux pics de cas de COVID-19 dans d'autres pays.

Les cas de COVID-19 aux Etats-Unis ont fortement diminué depuis une flambée record en janvier, mais ont connu une petite remontée au cours de la semaine dernière, selon les données des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

"Bien que cette EUA (autorisation d'utilisation d'urgence) permette de répondre à un besoin actuel pour certains, nous travaillons assidûment à la mise au point d'un vaccin actualisé qui non seulement protège contre les souches actuelles de COVID-19, mais fournit également des réponses plus durables", a déclaré Albert Bourla, directeur général de Pfizer, dans un communiqué.

Pfizer et BioNTech avaient initialement demandé que les prochaines doses de rappel soient autorisées pour les personnes de 65 ans et plus dans une soumission citant des données recueillies en Israël, où un deuxième rappel est déjà autorisé pour de nombreuses personnes de plus de 18 ans. Les sociétés et la FDA n'ont pas expliqué pourquoi la tranche d'âge avait été élargie.

Les scientifiques et les fonctionnaires ont débattu de la question de savoir si les personnes jeunes et en bonne santé auront besoin d'une quatrième injection. Une étude menée auprès de travailleurs de la santé israéliens a suggéré que la quatrième dose ajoutait peu de protection supplémentaire dans ce groupe d'âge.

Les responsables de l'administration Biden ont déclaré que le gouvernement américain dispose actuellement de suffisamment de doses de vaccins pour répondre à la demande d'une autre série de rappels chez les Américains plus âgés, même si le financement de la réponse américaine à la pandémie est pratiquement épuisé.

Ils disent qu'à moins que le Congrès n'approuve des dépenses supplémentaires, le gouvernement ne sera probablement pas en mesure de payer les futures inoculations, si elles sont nécessaires, en particulier si les vaccins doivent être remaniés pour cibler de nouvelles variantes.