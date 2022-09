La FDA met en garde contre l'utilisation de la préparation pour bébé Mother's Touch

Cette directive intervient alors que les États-Unis se remettent d'une grave pénurie de préparations pour nourrissons qui a commencé par des problèmes d'approvisionnement liés à une pandémie et qui s'est aggravée après qu'Abbott a fermé son usine du Michigan en février en raison de rapports de contamination bactérienne.

La préparation Mother's Touch est commercialisée sans autorisation américaine et n'a pas été correctement testée pour détecter la présence de bactéries potentiellement dangereuses, a déclaré la FDA.

Le produit n'a pas non plus été testé pour déterminer s'il répond aux exigences en matière de nutriments, et contient des allégations sur l'étiquette pour sept nutriments qui ne répondent pas aux exigences requises pour les préparations pour nourrissons.

Le produit est vendu sur les marchés locaux de Kinzers, Loganton et Gap, en Pennsylvanie, et pouvait être acheté directement sur le site Web de Mother's Touch.