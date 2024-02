La FDA met en garde les vendeurs en ligne qui vendent des médicaments contre la perte de poids et le diabète mal étiquetés

Le 13 février 2024 à 21:08 Partager

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé mardi qu'elle avait envoyé des lettres d'avertissement à deux vendeurs en ligne pour avoir vendu des versions non approuvées et mal étiquetées de semaglutide et de tirzepatide, les principes actifs de médicaments populaires contre le diabète et la perte de poids.

Les lettres ont été adressées au début du mois à Synthetix, qui vend des médicaments sur un site web appelé Helix Chemical Supply, et à US Chem Labs, après que l'autorité de régulation américaine a examiné leurs sites web respectifs en octobre. La FDA a indiqué qu'elle avait trouvé des preuves que les sites web des sociétés proposaient à la vente aux États-Unis des produits étiquetés pour un "usage de recherche uniquement", accompagnés d'allégations telles que la perte de poids, la réduction du risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque, le traitement de la maladie d'Alzheimer, entre autres. Les entreprises sont tenues de notifier à l'agence, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la lettre, les mesures spécifiques prises pour remédier aux éventuelles violations. US Chem Labs et Synthetix n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu trouver de produits à base de semaglutide et de tirzepatide sur Helix, mais a trouvé des produits à base de semaglutide sur le site web de US Chem Labs, à la date de mardi après-midi. Le semaglutide est un ingrédient actif des médicaments Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk, tandis que le médicament contre le diabète Mounjaro d'Eli Lilly et son médicament pour la perte de poids Zepbound, récemment approuvé, utilisent le tirzepatide. Novo et son principal rival sur le marché des médicaments contre l'obésité, Eli Lilly, ont intenté l'année dernière un procès à plusieurs spas médicaux, cliniques d'amaigrissement et pharmacies de préparation pour les empêcher de vendre des produits censés contenir les ingrédients actifs.