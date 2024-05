La Maison Blanche estime que la Federal Deposit Insurance Corp a besoin d'un "nouveau départ" avec un nouveau président qui ne fasse pas partie de la direction qui a présidé à ses problèmes culturels de longue date, a déclaré mardi à Reuters un responsable de la Maison Blanche.

L'administration est "très consciente" du calendrier serré du Sénat et souhaite présenter un candidat à la commission bancaire du Sénat, qui supervise la FDIC, dès que possible, a déclaré le fonctionnaire sous couvert d'anonymat.

Le président de la FDIC, Martin Gruenberg, a finalement succombé lundi à un scandale de plusieurs mois concernant le harcèlement sexuel et d'autres fautes commises au sein de l'agence, en annonçant qu'il se retirerait une fois que le Sénat aurait confirmé un successeur. M. Gruenberg, un démocrate, s'était accroché à son poste depuis que le scandale avait éclaté en novembre, malgré les appels de plus en plus nombreux des républicains et d'une poignée de démocrates en faveur de son éviction.

Principal organisme de réglementation des banques américaines, la FDIC supervise les prêteurs et assure les Américains contre la perte de leurs dépôts. L'agence est confrontée à un moment critique, alors que les banques régionales restent sous pression après les turbulences de l'année dernière, et qu'elle finalise les augmentations de capital et d'autres nouvelles règles importantes pour les banques de Wall Street, six mois seulement avant l'élection présidentielle américaine.

En vertu de la loi, le seul moyen pour l'administration démocrate de remplacer M. Gruenberg sans perdre le contrôle de l'agence au profit des républicains est de confirmer un nouveau choix, ce qui soumet la Maison-Blanche à une pression inhabituelle.

De nombreux analystes de Washington estiment que M. Gruenberg pourrait avoir du mal à conserver son poste plus longtemps, les républicains continuant à faire pression sur le président Joe Biden pour qu'il le renvoie.

Une étude indépendante accablante réalisée ce mois-ci a révélé que de nombreuses fautes professionnelles au sein de la FDIC n'avaient pas été corrigées pendant des années et a cité des cas où M. Gruenberg - qui a passé près de vingt ans à la tête de l'agence - s'est emporté contre ses subordonnés.

"Je ne sais pas qui ils vont trouver pour obtenir rapidement le nombre de voix nécessaire et même s'ils trouvent la personne idéale, je me demande si elle serait intéressée", a déclaré Isaac Boltansky, directeur de la recherche politique pour la société de courtage BTIG.

M. Gruenberg, 71 ans, travaillait à la FDIC depuis 2005 et est le membre du conseil d'administration de la FDIC qui est resté le plus longtemps en poste au cours des 89 années d'existence de l'agence. Au cours de cette période, il en a été le président à deux reprises, la première fois sous la présidence de Barack Obama et la seconde fois sous celle de Joe Biden.

Bien que M. Gruenberg n'ait pas été jugé directement responsable des vastes problèmes culturels de l'agence, il s'est excusé pour les fautes commises sous sa direction et pour ses propres transgressions.

S'il quitte l'agence sans que son remplacement soit confirmé, la direction de la FDIC reviendra à Travis Hill, vice-président de l'agence et républicain qui a voté contre certaines des nouvelles règles proposées. L'agence se retrouverait alors dans une impasse (2-2).

S'adressant aux journalistes plus tôt dans la journée de mardi, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que "le président prenait cela très au sérieux". (Reportage de Nandita Bose et Pete Schroeder à Washington ; Reportage complémentaire de Douglas Gillison à Washington ; Rédaction de Michelle Price ; Edition de Franklin Paul et Matthew Lewis)