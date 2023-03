La FDIC annonce un accord pour la vente des actifs de Signature Bank à New York Community Bancorp

Aujourd'hui à 00:42 Partager

Une filiale de la New York Community Bancorp a conclu un accord avec les autorités de régulation américaines pour acheter les dépôts et les prêts de la Signature Bank, basée à New York, qui a été fermée au début du mois.

Selon la Federal Deposit Insurance Corporation, l'accord prévoit que la filiale Flagstar Bank reprenne la quasi-totalité des dépôts et certains portefeuilles de prêts, ainsi que l'ensemble des 40 anciennes succursales de Signature Bank. La FDIC a indiqué qu'environ 60 milliards de dollars de prêts et 4 milliards de dollars de dépôts de la banque resteraient sous séquestre.