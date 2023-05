La FDIC prévoit d'imposer des frais aux grandes banques pour renflouer le fonds d'assurance-dépôts - Bloomberg News

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis prévoit d'exempter les petits créanciers de l'obligation de verser des fonds supplémentaires pour renflouer le fonds d'assurance-dépôts du gouvernement, et de faire payer la plus grande partie de la facture aux plus grandes banques, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.