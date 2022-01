La FTC américaine reporte de deux semaines le vote sur l'achat d'Aerojet par Lockheed - sources

Le vote était initialement prévu pour le milieu de la semaine, a déclaré l'une de ces personnes, ajoutant que cette prolongation donnerait à la FTC plus de temps pour évaluer les conditions de la fusion.

Ces personnes se sont exprimées sous couvert d'anonymat. Un porte-parole de Lockheed Martin s'est refusé à tout commentaire. La FTC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'accord a suscité des critiques parce qu'il donnerait à Lockheed - le numéro 1 de la défense - une position dominante sur un élément vital de l'industrie américaine des missiles. Les moteurs-fusées sont utilisés dans tous les domaines, du bouclier antimissile de défense du territoire aux missiles Stinger. Le fabricant de missiles Raytheon s'est ouvertement opposé à l'accord proposé.

L'accord de 4,4 milliards de dollars annoncé fin 2020 est la première grande acquisition de Lockheed sous la direction du nouveau directeur général Jim Taiclet, et il remodèlerait le paysage concurrentiel des missiles à propergol solide utilisés avec les avions à réaction et les drones.

Aerojet développe et fabrique des systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide et solide, des moteurs hypersoniques aérobies, ainsi que des systèmes de propulsion et d'alimentation électrique pour des applications spatiales, militaires, civiles et commerciales. Parmi ses clients figurent le Pentagone, la NASA, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon Technologies et United Launch Alliance.