La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a annoncé jeudi qu'elle était parvenue à un accord avec Surescripts dans le cadre d'une action en justice accusant la société de technologie de l'information de santé d'utiliser des moyens illégaux pour maintenir des monopoles sur deux parties du marché de la prescription électronique.

Le règlement interdira à Surescripts "d'adopter un comportement d'exclusion et d'exécuter ou d'appliquer des accords de non-concurrence avec des employés actuels et anciens", a déclaré la FTC dans un communiqué.

Dans son action en justice de 2019, la FTC avait accusé Surescripts, qui fournit une gamme de dossiers électroniques et de services de prescription aux médecins, aux pharmaciens et aux patients, d'exiger de ses clients une exclusivité à long terme et de les sanctionner par des prix élevés s'ils achetaient certaines ordonnances auprès d'une autre société.

Surescripts fournit un réseau qui permet aux prestataires de soins de santé d'envoyer des ordonnances aux pharmacies par voie électronique. Elle contacte également les compagnies d'assurance des patients afin de déterminer s'ils sont éligibles aux prestations.

"L'ordonnance proposée par la FTC a une durée de 20 ans et interdirait à Surescripts de se livrer aux types de comportements d'exclusion allégués dans l'affaire de la FTC", a déclaré l'agence.

L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.