La Fed a encore du travail à faire, l'inflation n'ayant pas atteint son pic, selon Mme Mester

"Nous avons encore du travail à faire parce que nous n'avons pas vu ce retournement de l'inflation", a déclaré Mme Mester dans une interview accordée au Washington Post. "Il faut une preuve durable de plusieurs mois que l'inflation a d'abord atteint un sommet - nous ne l'avons même pas encore vu - et qu'elle est en train de baisser."

Mardi, d'autres décideurs de la Fed ont également signalé qu'eux et leurs collègues restaient résolus et "complètement unis" pour faire monter les taux d'intérêt américains à un niveau qui freinera plus significativement l'activité économique et mettra un frein à l'inflation la plus élevée depuis les années 1980.

La semaine dernière, la banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour de trois quarts de point de pourcentage pour une deuxième réunion consécutive. Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu'une autre hausse de taux "exceptionnellement importante" pourrait être appropriée en septembre si l'inflation ne s'atténue pas suffisamment.