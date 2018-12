Bourse de Paris : La Fed à la rescousse des marchés

Les temps forts économiques du jour

Si vous avez éteint hier vos écrans à la clôture des marchés européens, pour éviter de constater l'empilage d'indices à -3%, vous vous attendiez sans doute aux mêmes dégâts à Wall Street ce matin. Raté. Les indices américains, qui chutaient de plus de 2% deux heures après l'ouverture hier, ont patiemment remonté la pente jusqu'à la fin de la séance, emmenés par les valeurs technologiques. A la cloche, le bilan était même positif pour le Nasdaq 100 (+0,64%), tandis que le Dow Jones (-0,32%, plombé par Boeing et les pétrolières) et le S&P500 (-0,15%) évitaient le pire. Les bourses asiatiques sont ce matin en hausse plus ou moins modérée selon les places.Les investisseurs américains ont une nouvelle marotte qui explique en partie le regain de vigueur de fin de séance, malgré le bras de fer avec la Chine, malgré l'aplatissement de la courbe des taux, malgré les craintes de récession, malgré le Brexit, malgré les remous dans la zone euro, malgré la montée de populismes (bon, OK, pas la montée des populismes, Wall Street s'en fiche).. Loin de l'unanimité de façade qui dominait ces derniers mois, les plus éminents membres du comité de politique monétaire de la Fed multiplient les messages accommodants. Hier, le 'WSJ' a affirmé que la banque centrale était en train de revoir sa stratégie, sans pour autant renoncer à la trajectoire haussière. Les anticipations du marché sur les hausses de taux 2019 sont d'ailleurs particulièrement confuses, comme le montre l'outil FedWatch du CME . Le sentiment général est que l'économie américaine reste dynamique mais que des zones de turbulence vont apparaître, ce qui pourrait pousser la Fed à viser des taux moins élevés qu'elle ne l'envisageait initialement.Une dernière chose :. Le cartel n'a même pas fait de communiqué officiel hier. Aujourd'hui, les discussions continuent avec les pays "alliés" de l'Opep, dont la Russie. A suivre…Les productions industrielles allemande (8h00) et française (8h45) permettront de patienter jusqu'aux mises à jour du PIB et l'emploi trimestriel dans la zone euro (11h00). Aux Etats-Unis, les chiffres mensuels de l'emploi seront annoncés à 14h30 (consensus 200 000 créations / 3,7% de taux de chômage), avant l'indice de confiance de l'Université du Michigan (16h00 : consensus 97,1), les stocks des grossistes (16h00) et les chiffres du crédit à la consommation (21h00).L'euro et le dollar se neutralisent toujours à 1,1372 USD. L'once d'or gagne 0,2% à 1 240 USD. Le Brent est passé sous les 60 USD, sur un repli de -0,8% ce matin, tandis que le WTI se négocie 51,22 USD (-0,5%). Le rendement du 10 ans américain recule légèrement à 2,888%, tandis que le 2 ans est stable à 2,76%. Le Bitcoin poursuit sa glissade à 3 400 USD (-2,8%).