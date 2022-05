La Fed accepte des hausses de taux de 50 points de base en juin et juillet pour juguler une inflation "très élevée".

La hausse de 50 points de base du taux d'intérêt de référence au jour le jour de la Fed de ce mois-ci était la première de cette ampleur en plus de 20 ans, et "la plupart des participants" ont jugé que d'autres hausses de cette ampleur seraient "probablement appropriées" lors des réunions de politique générale de la Fed en juin et juillet, selon le procès-verbal.

"Tous les participants ont convenu que l'économie américaine était très forte, que le marché du travail était extrêmement tendu et que l'inflation était très élevée", indique le procès-verbal, les risques d'une inflation encore plus rapide étant "biaisés à la hausse" compte tenu des problèmes d'approvisionnement mondiaux en cours, de la guerre en Ukraine et des blocages continus dus au coronavirus en Chine.

Dans ce contexte, "les participants ont convenu que le Comité (fédéral de l'Open Market) devrait rapidement faire évoluer l'orientation de la politique monétaire vers une position neutre ...". Ils ont également noté qu'une position restrictive de la politique pourrait bien devenir appropriée."

"De nombreux participants ont estimé que le fait de procéder maintenant à des hausses de taux "permettrait au Comité d'être bien positionné plus tard dans l'année pour évaluer les effets du resserrement de la politique".

Les actions américaines ont augmenté après la publication du rapport avant de faire marche arrière. Les opérateurs de contrats à terme ont réduit leurs paris sur les hausses de taux, mais ils continuent de tabler sur des hausses d'un demi-point de pourcentage en juin et juillet, et d'un quart de point de pourcentage lors des trois réunions restantes en 2022.

Bob Miller, directeur de Americas Fixed Income pour le géant de l'investissement BlackRock, a déclaré que le procès-verbal indiquait que juillet serait un point de pivot clé pour la Fed.

Avec deux autres hausses d'un demi-point de pourcentage fermement envisagées, "la trajectoire de la politique après juillet dépendra de la trajectoire de l'inflation et des progrès réalisés pour corriger les ... déséquilibres du marché du travail", a-t-il écrit après la publication des minutes. "Si ces facteurs s'améliorent, la Fed dispose alors d'une certaine marge de manœuvre" pour réduire les hausses de taux, mais dans le cas contraire, elle pourrait être obligée de s'appuyer davantage sur l'économie.

Le procès-verbal a montré que la Fed se débattait avec la meilleure façon de diriger l'économie vers une inflation plus faible sans provoquer de récession ou pousser le taux de chômage à la hausse - une tâche que "plusieurs participants" à la réunion de ce mois-ci ont déclaré être difficile dans l'environnement actuel.

Selon la mesure préférée de la Fed, l'inflation a atteint plus de trois fois l'objectif de 2 % de la banque centrale.

"Un certain nombre" de participants à la Fed ont toutefois déclaré que les données avaient commencé à indiquer que l'inflation "pourrait ne plus s'aggraver".

Mais même eux ont convenu qu'il était "trop tôt pour être confiant que l'inflation avait atteint un pic".

UN LARGE ÉVENTAIL DE POSITIONS

L'économie est restée forte, note le compte-rendu, avec des ménages en si bonne forme que les responsables de la Fed ont déclaré qu'il pourrait être plus difficile de les amener à arrêter de dépenser et à relâcher la pression sur les prix.

Les contraintes de l'offre sur les entreprises "étaient encore importantes", a noté le procès-verbal, l'embauche est restée difficile, et "la capacité des entreprises à répondre à la demande a continué d'être limitée", une recette pour une hausse continue des prix.

Avec peu de certitude quant au moment où ces conditions pourraient s'atténuer, les responsables ont commencé à présenter un large éventail de positions sur ce qui pourrait se passer après les prochaines hausses de taux, allant d'une pause pure et simple dans la hausse des coûts d'emprunt cet automne à des appels à une série agressive de hausses d'un demi-point de pourcentage lors des réunions de septembre, novembre et décembre.

Les données sur l'inflation n'ont pas encore montré une baisse convaincante par rapport aux niveaux qui ont inquiété les responsables de la Fed et suscité des comparaisons avec les chocs inflationnistes des années 1970 et du début des années 1980.

Entre-temps, certains analystes ont augmenté leurs risques de récession, et les investisseurs dans les contrats liés au taux des fonds fédéraux ont récemment revu à la baisse leurs estimations de la hausse des taux d'intérêt.