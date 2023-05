La Fed a relevé ses taux hier soir et a assoupli son discours. Le marché a du mal à y voir clair, d'autant qu'il est gêné aux entournures par la tâche d'huile de la crise bancaire, qui s'apprête à engloutir une nouvelle banque américaine. Plus tard dans la journée, après une bonne tartine de publications de résultats en Europe, la BCE doit à son tour adapter sa politique monétaire.

Qu'on se le dise, le mot du jour est "pause", il tapisse les dépêches et les articles financiers. Je me devais donc de l'écrire. La banque centrale américaine a relevé hier soir ses taux d'un quart de point comme c'était prévu, tout en assouplissant son discours… comme c'était prévu. Manifestement tout cela était tellement anticipé que les marchés actions ont trouvé ça assez fadasse, mais j'y reviendrai un peu plus loin. Donc pour résumer les enseignements de la veille au soir : hausse de taux des Fed Funds dans la fourchette 5 à 5,25% et pause dans le resserrement monétaire.

Précisément, la Fed a dit (accrochez vous) "pour déterminer dans quelle mesure un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié pour ramener l'inflation à 2% en temps utile, le Comité prendra en compte le resserrement cumulatif de la politique monétaire, les retards avec lesquels la politique monétaire affecte l'activité économique et l'inflation, ainsi que les développements économiques et financiers". Dans cette phrase abominable, il faut surtout retenir l'expression "en temps utile", que les marchés ont immédiatement traduit en "pause". En réalité, ils sont même allés plus loin. Ils ont traduit cette faconde par : youpi, le cycle de resserrement monétaire qui a démarré l'année dernière est terminé, finito, dead, enterré, plié. Les contrats à terme montrent que le marché est même majoritairement (d'une courte tête, 50,7%) en train d'anticiper une baisse de taux d'un quart de point lors de la réunion prévue les 25 et 26 juillet. Et même trois autres baisses d'ici janvier prochain. Donc le mot "pause" lui-même est peut être déjà obsolète. Pour la faire courte, un pan du marché a l'air de penser tenir son fameux "pivot", c'est à dire le point de bascule entre une politique monétaire restrictive et une politique monétaire accommodante.

Sauf, sauf, sauf, que la fiesta n'a pas eu lieu. Dans une sorte de dysphorie post-coïtale, les marchés actions américains ont perdu du terrain hier après le discours de Jerome Powell. Pas de grosses baisses, mais des replis de 0,6% à 0,8% pour le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones. Comme d'habitude, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives et j'écris souvent qu'il faut que la poussière retombe autour de ces événements pour en saisir la substantifique moelle. Ce n'est pas différent cette fois. Le marché obligataire, notoirement plus raisonnable que le marché action comme le souligne régulièrement mon collègue Yves Sanquer, a réagi de façon visiblement plus rationnelle : le rendement de l'obligation US à 10 ans a reculé de quelques points à 3,34%. Il ne croit pas encore à une baisse de taux. Powell a souligné hier que le combat contre l'inflation n'est pas encore gagné et qu'un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être justifié. Au final, la baisse des actions et la modération des rendements obligataires laisse penser que le marché a eu la bonne réaction. Ce sont les contrats à terme qui sont dissonants pour le moment.

L'autre truc qui chiffonne les investisseurs, c'est l'hémorragie qui continue dans le secteur bancaire américain. Après la cautérisation de la plaie First Republic par les autorités et JPMorgan Chase, la nouvelle blessure s'appelle Pacwest Bancorp, une banque de Los Angeles qui a perdu 80% de sa valeur en trois mois et qui, à l'heure où j'écris, plonge de 50% de plus après avoir annoncé cette nuit examiner ses options de sauvetage. J'ai l'impression qu'il n'y aura bientôt plus une seule banque en Californie. Pacwest reste un petit acteur, mais de plus gros poissons poursuivent leur glissade. Comerica, Zions et Truist, dont je parlais hier, ont continué à reculer sur la séance. C'est d'ailleurs une partie de l'explication du décalage entre les contrats à terme et le reste du marché : certains financiers pensent que la Fed sera forcée d'alléger la pression à court terme pour stabiliser le secteur bancaire.

Toute cette actualité américaine éclipse un peu les autres échéances du jour. Plus tôt, l'indice PMI Caixin manufacturier chinois a confirmé que l'ancien empire du milieu a du mal à redémarrer : il est en zone de contraction en avril. En début d'après-midi, la Banque centrale européenne va, à son tour, se prononcer sur ses taux directeurs. Le pari central est une hausse de taux de 25 points de base là aussi, conforté par une lecture d'inflation d'avril un peu plus élevée que prévu.

Côté sociétés, la journée de jeudi est traditionnellement la plus embouteillée de la semaine durant les saisons de résultats, et ce 4 mai ne déroge pas à la règle. En Europe, Novo Nordisk, Shell, Anheuser-Busch Inbev, Equinor, Volkswagen, BMW, Infineon, AP Moller Maersk, Henkel, Legrand, ArcelorMittal et bien d'autres publient leurs comptes trimestriels. Aux Etats-Unis, c'est la star Apple que les investisseurs attendent, mais ce sera après la clôture. Hier soir, Qualcomm (-6,5% hors séance) a confirmé que les perspectives du secteur des smartphones et plus globalement des semiconducteurs sont moins florissantes actuellement.

En Asie Pacifique, Tokyo est toujours en vacances, pendant que Hong Kong s'offre une hausse de 1%. La Corée et l'Inde évoluent autour de l'équilibre, en baisse à Séoul et en hausse à Bombay. La volatilité retombe en Australie où l'ASX termine en baisse de 0,06%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers, alors que Paris, Francfort ou Londres avaient clôturé en hausse hier dans l'attente de l'annonce de la Fed.

Les temps forts économiques du jour

Les versions affinées des indicateurs PMI des services d'avril dans les grandes économies sont attendus tout au long de la journée. Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur les licenciements (14h15) sera suivie des inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30). Tout l'agenda ici. Cette nuit, la banque centrale brésilienne a laissé son principal taux directeur inchangé à 13,75%.

L'euro remonte à 1,1026 USD. L'once d'or rebondit à 2017 USD. Le pétrole connaît un nouveau trou d'air, avec un Brent de Mer du Nord à 75,33 USD le baril et un brut léger américain WTI à 71,58 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans chute de 14 points à 3,41%. Le bitcoin s'échange autour de 28 500 USD.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Airbus : les objectifs 2023 sont confirmés, après une net recul du bénéfice net au T1.

ArcelorMittal : réitère ses objectifs 2023 après des signes d'amélioration au 1er trimestre.

Capgemini : pour 2023, la croissance du chiffre d'affaires devrait se situer entre 4% et 7% à taux de change constant.

Casino : hausse de 1% du chiffres d'affaires au T1.

Legrand : confirme ses objectifs à l'issue du 1er trimestre.

Technip Energies : confirme ses objectifs 2023 après un 1er trimestre pénalisé par la Russie.

Veolia : confirme ses objectifs 2023 après un forte croissance au premier trimestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Anheuser-Busch Inbev : dépasse les attentes en matière de bénéfices grâce à l'impact de la hausse des prix.

Equinor : hausse du bénéfice net attribuable au premier trimestre, mais baisse du son chiffre d'affaires. Une programme de rachat d'actions est en vue.

Henkel : en 2023, la croissance organique des ventes est toujours attendue entre +1% et +3%, avec une évolution du BPA ajusté comprise entre -10% et +10% à taux de change constants.

Hugo Boss : relève ses prévisions de bénéfice d'exploitation après le T1.

Infineon : les prévisions sont relevées.

Leonardo : bénéfice trimestriel en berne, mais bond des commandes.

Novo Nordisk : dépasse les prévisions au premier trimestre.

Qualcomm : le titre perd 6,5% hors séance après la publication des trimestriels.

Solvay : relève ses objectifs pour 2023 après un Ebitda supérieur aux attentes au T1.

Swisscom : baisse du bénéfice net au premier trimestre et chiffre d'affaires inchangé.

Volkswagen :

