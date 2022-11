La Fed affirme que le système financier a résisté à une année mouvementée

"Sur la période, l'endettement des ménages et des entreprises est resté généralement stable et, dans l'ensemble, les ménages et les entreprises ont conservé la capacité de couvrir le service de la dette, malgré la hausse des taux d'intérêt", a déclaré Mme Brainard vendredi.

Dans des commentaires écrits publiés en même temps que le rapport, elle a réitéré ses inquiétudes quant au fait que le "resserrement rapide et synchrone de la politique monétaire mondiale", ainsi que l'inflation galopante, la guerre en cours en Ukraine et d'autres risques, "pourraient conduire à l'amplification des vulnérabilités, par exemple en raison d'une liquidité tendue sur les principaux marchés financiers ou d'un effet de levier caché."

L'état turbulent du monde a été illustré par une enquête menée auprès de chercheurs et de participants au marché qui ont signalé une série de préoccupations émergentes associées aux changements des conditions du marché au cours de l'année écoulée et à l'aggravation de la situation géopolitique.

Plus de la moitié des participants à l'enquête ont cité la liquidité et le stress du marché comme un "risque saillant", une question qui n'est pas du tout mentionnée dans le rapport de stabilité financière de la Fed de mai. Les préoccupations concernant l'Ukraine, l'inflation et les prix du pétrole sont restées élevées, mais à cela s'ajoute désormais le conflit potentiel entre la Chine et Taïwan, cité par 42 % des personnes interrogées.

Dans l'ensemble, cependant, le document décrit une économie qui s'adapte, même si c'est parfois avec difficulté, aux hausses de taux de la Fed.

Les banques ont maintenu un capital adéquat, et si les prix des actions ont chuté, le rapport note que les prix de l'immobilier ont largement résisté.

"Dans l'ensemble, les vulnérabilités découlant des emprunts des entreprises non financières et des ménages ont peu changé au cours du premier semestre de 2022 et sont restées à des niveaux modérés", indique le rapport. "Les emprunts des entreprises sont restés à des niveaux élevés par rapport au produit intérieur brut (PIB) au premier semestre 2022, mais certaines mesures de leur capacité à assurer le service de cette dette se sont améliorées, les effets de la hausse des taux d'intérêt étant compensés par la hausse des bénéfices des entreprises."

LES INQUIÉTUDES DU MARCHÉ DU TRÉSOR REVISITÉES

Le rapport a noté une détérioration de la liquidité du marché du Trésor, mais a déclaré que, dans l'ensemble, il avait bien fonctionné au cours des derniers mois.

"Le facteur prédominant probable de la faible liquidité récente semble être l'incertitude élevée concernant la situation économique et les perspectives de la politique monétaire", conclut le rapport.

Les conditions de liquidité ont été particulièrement mauvaises pour les anciens millésimes d'obligations - les titres dits "off the run" - et pour les Treasury Inflation Protected Securities, selon le rapport. "Cela dit, les participants au marché ne signalent pas de problèmes majeurs pour obtenir des cotations ou exécuter des transactions."

Le groupe de travail inter-agences sur la surveillance du marché du Trésor - comprenant des responsables du Conseil de la Fed, du Trésor, de la Fed de New York, de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission - devrait fournir une mise à jour de ses progrès vers l'amélioration de la résilience du marché du Trésor, a déclaré la Fed, sans toutefois fournir de calendrier pour cela.