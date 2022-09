La Fed agressive augmente les taux de 75 points de base supplémentaires, ce qui ne surprend personne.

Les projections économiques trimestrielles de la banque centrale américaine, quant à elles, montrent un ralentissement de l'économie en 2022, avec une croissance de 0,2 % en fin d'année, pour atteindre 1,2 % en 2023, bien en dessous du potentiel de l'économie. Le taux de chômage devrait passer à 3,8 % cette année et à 4,4 % en 2023. L'inflation devrait revenir lentement à l'objectif de 2 % de la Fed en 2025.

HISTOIRE :

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 s'est retourné à la baisse, et a perdu 25,02 points, soit 0,65%, à 3 830,91

OBLIGATIONS : Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont baissé. Il a augmenté de 3/32 pour atteindre un rendement de 3,5632 %, contre 3,573 % mardi soir. Le rendement de l'obligation à 2 ans a bondi. Le prix a baissé de 7/32 pour atteindre un rendement de 4,0805 %, contre 3,964 %.

FOREX : L'indice du dollar a étendu son gain à 1,089%, l'euro a baissé de 1,31% à 0,9839$.

COMMENTAIRES :

THOMAS HAYES, PRÉSIDENT ET MEMBRE DIRIGEANT, GREAT HILL CAPITAL, NYC.

"C'est aussi hawkish que possible et la seule façon de faire marche arrière est lors de la conférence de presse si Powell dit que nous allons rester dépendants des données."

"Comme nous l'avons constaté à travers l'histoire, la réaction initiale par réflexe a tendance à être fausse. Mais les marchés veulent vraiment voir Powell signaler une certaine flexibilité à l'avenir afin de stabiliser le marché. Je pense donc que vous voulez l'entendre dire 'dépendant des données', 'flexible', mais en même temps rester ferme en termes d'engagement à réduire l'inflation."

RYAN DETRICK, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ, CARSON GROUP, OMAHA

"C'était une hausse plutôt faucon de 75 points de base, et (la Fed) a laissé la porte grande ouverte pour encore plus de hausses de taux avant la fin de l'année."

"Les dot plots confirment qu'il y aura plus de hausses que prévu.

"La Fed est prête à faire souffrir l'économie, et potentiellement le marché boursier, afin de freiner l'inflation galopante à laquelle nous avons assisté cette année."

"Les prévisions économiques de la Fed sont assez décevantes. L'économie ralentit rapidement."

"Les rendements et le dollar ont tous deux progressé en raison de la position faucon de la Fed, ce qui a mis les actions sous pression une fois de plus."

"La Fed est prête à produire une bonne dose de douleur à l'économie et potentiellement au marché boursier afin de freiner l'inflation galopante à laquelle nous avons assisté cette année."

Les prévisions économiques de la Fed sont assez décevantes, l'économie ralentit rapidement. La Fed est d'accord avec cela avec leur position faucon afin de ralentir l'inflation.

La conférence de presse de Powell est imminente. Il continuera à sortir son Paul Volcker intérieur et à souligner combien il est important de maîtriser l'inflation, même si cela ralentit potentiellement l'économie et cause de la douleur à la plupart des consommateurs."