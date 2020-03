La Fed annonce de nouvelles mesures pour les entreprises et les ménages

Les nouvelles mesures décidées par la banque centrale des Etats-Unis incluent de nouveaux programmes de soutien aux marchés des prêts étudiants, du crédit à la consommation et des prêts garantis par l'Etat aux petites entreprises, ainsi que de nouveaux programmes d'achats d'obligations émises par des grandes entreprises et de prêts dédiés à celles-ci.

Les programmes existants d'achats de bons du Trésor et de produits de titrisation de prêts hypothécaires seront augmentés autant que nécessaire afin de "favoriser un fonctionnement fluide du marché et une transmission efficace de la politique monétaire aux conditions de financement et à l'économie", explique la Fed dans un communiqué.

Elle ajoute qu'elle a pris ces décisions car "il est devenu clair que notre économie va être confrontée à de graves perturbations".

Ces annonces rassurent les marchés : l'EUrope, qui perdait environ 3% avant l'annonce, se dirige vers l'équilibre. Les indicateurs avancés américains sont désormais haussiers, alors qu'il avaient, durant la nuit, une nouvelle fois touché leurs barrières désactivantes à la baisse.