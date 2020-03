La Fed annonce des mesures sur la dette des municipalités

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine a annoncé vendredi une nouvelle mesure de soutien à l'économie, concernant cette fois-ci des titres de dette des municipalités notamment, détenus par des fonds commun de placement des marchés monétaires, a indiqué la Fed dans un communiqué.

En rendant ces titres éligibles, la Fed peut s'assurer par le biais de prêts à ses banques partenaires que ces fonds ne manqueront pas de liquidités.

Les prêts seront gérés par la Banque centrale régionale de Boston, a précisé l'institut monétaire fédéral. La Fed de Boston est en charge d'une facilité de crédit créée mercredi dans la nuit, la Money Market Mutual Fund Liquidity Facility ou MMLF.

Mardi déjà la Fed avait annoncé une nouvelle facilité de crédit qui s'appuie sur le réseau de banques qui sont normalement en charge de vendre la dette américaine et servent de lien entre la Fed et les marchés, pour bénéficier aux ménages et entreprises.

La Banque centrale a injecté des milliers de milliards de dollars dans l'économie frappée au coeur par le nouveau coronavirus.

afp/rp