La Fed annonce des opérations de repo quotidiennes jusqu'au 10 octobre

Washington (awp/afp) - La Réserve fédérale de New York (Fed) a annoncé vendredi qu'elle allait injecter jusqu'à 75 milliards de dollars par jour sur le marché interbancaire jusqu'au 10 octobre.

Ces opérations doivent permettre de s'assurer que les liquidités sont suffisantes sur ce marché de prêts à court terme, crucial pour les banques et les grandes entreprises, et éviter que les taux d'intérêt qui y sont pratiqués ne s'éloignent trop de l'objectif de la Fed de 1,75 à 2%, indique l'antenne de la Banque centrale de New York dans un communiqué.

Après le 10 octobre, la Fed de New York mènera les opérations "en fonction des besoins" pour que ces taux sur les opérations de financement à court terme à travers le rachat des prises de pension (repo) restent dans la fourchette des taux directeurs, principal outil monétaire de la Fed.

Plus tôt dans la matinée, la branche régionale de la banque centrale a alloué 75 milliards de dollars pour 75,5 milliards demandés.

La Fed de New York est intervenue quotidiennement depuis mardi mettant au total 278 milliards à disposition des intervenants sur le marché interbancaire.

La Fed a été surprise lundi par un sursaut sur les taux qui ont atteint jusqu'à 10% sur ce marché, soit 5 fois plus que les taux directeurs qu'ils sont censés refléter.

Analystes et banquiers centraux ont expliqué que le déséquilibre entre offre et demande avait été provoqué par une conjonction de facteurs techniques (échéances fiscales et émissions de bons du Trésor).

afp/rp