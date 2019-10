Bourse de Paris : La Fed assure, Apple et Facebook rassurent

Le marché a eu ce qu'il voulait : une troisième baisse de taux de la banque centrale américaine en 2019. Une décision largement attendue qui satisfait les investisseurs. La preuve ? Wall Street a amélioré ses records en clôture sans réellement souffrir du message véhiculé en parallèle par la Fed : les taux sont à un niveau adéquat et il ne devrait pas y avoir d'autres ajustements. Personne ne croyait vraiment, hormis peut-être à la Maison Blanche, qu'il y aurait quatre baisses de taux en 2019. Pour autant, le jeu de dupes continue car tout le monde sait aussi que la Fed reprendra son cycle de baisse si les indicateurs macroéconomiques américains se dégradaient vraiment.

Les annonces de résultats d'entreprises continuent, le jeudi étant, Halloween ou pas, la séance traditionnellement la plus dense en période de publications. En soirée, les stars Apple et Facebook ont publié de très bons chiffres. L'Europe prend le relais ce matin, avec plusieurs poids lourds. Du côté des fusions et acquisitions, si le projet de LVMH sur Tiffany se fait discret, c'est l'opération entre Peugeot et Fiat Chrysler qui fait couler beaucoup d'encre après avoir avancé à pas de géants. L'Italo-Américain a vraiment l'intention de s'adosser, puisque, rappelez-vous, il avait déjà progressé durant l'été vers un rapprochement avec Renault, avant que les deux parties ne se brouillent.

Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre au point du jour, avec un léger biais haussier.

Les temps forts économiques du jour

Beaucoup d'indicateurs aujourd'hui, en particulier les PMI chinois (qui restent en zone de contraction et sont inférieurs aux attentes), puis :

En Europe en matinée, les ventes de détail allemandes (8h00), l'inflation française d'octobre (8h45), l'inflation d'octobre et la première estimation du PIB du T2 en zone euro (11h00).

Aux Etats-Unis, l'étude Challenger sur l'emploi (12h30), les revenus & dépenses des ménages, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'inflation sous-jacente et le coût de la main d'œuvre (13h30) puis l'indice PMI de Chicago (14h45).

Ailleurs dans le monde, la Banque du Japon a laissé ses taux inchangés mais a modifié sa projection d'évolution ("forward guidance"). La Banque du Brésil a abaissé son taux directeur.

L'euro est remonté à 1,1165 USD. L'once d'or se rapproche à nouveau des 1500 USD. Le pétrole se reprend après avoir baissé hier, à 55,16 USD pour le WTI et à 60,79 USD pour le Brent. L'obligation d'État américaine affiche un rendement de 1,782% sur 10 ans. Le Bitcoin est en recul à 9100 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : Vertical Research reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 152 à 156 EUR.

Banco Santander : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 4 EUR.

Bénéteau : Société Générale reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 18,40 à 14,30 EUR.

Bucher Industries : Baader Helvea reste à l'achat avec un objectif de cours relevé à 390 CHF.

EssilorLuxottica : RBC reste à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 121 à 128 EUR.

E.ON : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 7,80 à 10 EUR.

GEA Group : HSBC passe de conserver à alléger en visant 24 EUR.

Guillemot : Genesta passe d'achat fort à achat avec un objectif de cours réduit de 3,35 à 2,60 EUR.

Imperial Brands : Panmure Gordon démarre le suivi à conserver en visant 2097 GBp.

Kering : RBC reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 575 à 590 EUR.

L'Oréal : Société Générale reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 267 à 271 EUR.

Maisons du Monde : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 24 à 20 EUR.

Novartis : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 91 à 96 CHF.

Pirelli : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 6,30 EUR.

Prosus : Exane BNP Paribas démarre le suivi à surperformance en visant 85 EUR.

Rémy Cointreau : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 120 à 115 EUR.

Solvay : Baader Helvea passe d'acheter à conserver en visant 102 EUR.

Swedish Match : Panmure Gordon démarre le suivi à la vente en visant 389 SEK.

Total : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 60 à 58 EUR.

UPM : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 30 EUR.

L’actualité des sociétés

Peugeot et Fiat Chrysler pourraient annoncer un accord de rapprochement dès aujourd'hui, qui pourrait passer par une "fusion entre égaux" après le versement d'un coupon exceptionnel aux actionnaires du Transalpin et distibution des actions Faurecia à ceux du Français. L'AMF aurait, selon Les Echos, ouvert une enquête sur la communication financière de Natixis après l'événement intervenu en Asie fin 2018, qui a coûté cher au groupe. Casino concrétise une partie du plan de refinancement annoncé le 22 octobre avec le lancement d'une émission obligataire sécurisée 2024. Tikehau achète un portefeuille immobilier mixte à Bruxelles. Gaussin signe un partenariat avec Hyperloop TT. La période d'observation de la procédure de sauvegarde d'EuropaCorp est prolongée de six mois, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny. Ubisoft, Eutelsat, Assystem, Guerbet, Maisons du Monde, Genfit, Lectra, Riber, Paref, Tronics, Clasquin, Made, Visiomed et Catana ont publié leurs comptes.

Du côté des publications, le marché salue les comptes d'Apple (+2% post-séance), de Facebook (+4,5%), de Starbucks (+3%), de Lyft (+2%) et de Samsung (+1,5% en séance). Selon les informations du Financial Times, la Chine renoncerait à son projet de fusion entre Sinochem et Chemchina. Bombardier serait en train de négocier la cession d'usines à Spirit Aerosystems pour environ 1 Md$, a appris Reuters. Contrairement à Facebook, Twitter va totalement interdire les publicités politiques. Boeing a immobilisé une cinquantaine d'appareils dans le monde, selon l'AFP, après la découverte de fissures structurelles sur des B737NG, le prédécesseur du MAX.

Ça publie. Royal Dutch Shell, Sanofi, American Tower, Bristol-Myers Squibb, Altria, Celgene, Estée Lauder, Safran, BNP Paribas, Lloyds Banking Group et bien d'autres.