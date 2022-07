La Fed augmente ses taux de 75 points de base supplémentaires

Le Comité fédéral de l'open market qui fixe les taux a relevé le taux directeur dans une fourchette comprise entre 2,25 % et 2,50 % lors d'un vote unanime. Après une hausse de 75 points de base le mois dernier et des mesures plus modestes en mai et mars, la Fed a augmenté son taux directeur de 225 points de base au total cette année pour atteindre un niveau qui, selon la plupart des responsables de la Fed, a un impact économique neutre, marquant ainsi la fin des mesures de stimulation monétaire de l'ère pandémique. HISTOIRE :

STOCKS : Le S&P 500 a ajouté aux gains et était en hausse de 1,41%.

OBLIGATIONS : Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 2,7685% ; Le rendement de l'obligation à deux ans a augmenté à 3,0568% après la déclaration de la Fed.FOREX : Le dollar a brièvement augmenté mais a perdu 0,13%.

JACK ABLIN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS ET PARTENAIRE FONDATEUR, CRESSET CAPITAL

"Cette décision était largement attendue et il est encourageant qu'elle ait été prise à l'unanimité. Cela représente effectivement la série de mesures les plus agressives de la Fed depuis Volcker."

"Tout autre résultat que celui qui nous a été annoncé aurait été une surprise négative. Trop peu aurait miné la confiance dans la Fed et trop aurait miné la confiance dans l'économie. C'était bien télégraphié et correctement équilibré par rapport aux attentes."

"Ils sont toujours très attentifs aux risques d'inflation. Cela devrait souligner l'importance qu'ils accordent à l'inflation."