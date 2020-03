La Fed baisse de nouveau ses taux, action coordonnée des banques centrales

(Actualisé avec précisions, contexte, réaction des marchés)

WASHINGTON, 15 mars (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé dimanche une nouvelle baisse surprise de ses taux d'intérêt, la relance de ses achats de titres sur les marchés et une action coordonnée avec les autres grandes banques centrales pour fournir des liquidités en dollars aux marchés, de nouvelles mesures d'urgence destinées à soutenir l'économie mondiale face à la propagation du coronavirus.

Dans un communiqué, la banque centrale a précisé réduire la fourchette de ses taux directeurs de 100 points de base pour la ramener entre 0% et 0,25%. Elle va en outre acheter pour au moins 700 milliards de dollars (625 milliards d'euros environ) de titres sur les marchés au cours des semaines à venir.

"Les effets du coronavirus pèseront sur l'activité économique à court terme et posent des risques sur les perspectives économiques. A la lumière de ces développements, le comité a décidé d'abaisser la fourchette de taux", a expliqué la Fed.

"Le comité prévoit de maintenir cette fourchette cible jusqu'à ce qu'il soit convaincu que l'économie a résisté aux récents événements et qu'elle est en bonne voie pour atteindre ses objectifs en matière d'emploi et de stabilité des prix".

La banque centrale américaine appelle par ailleurs les banques commerciales à puiser dans les centaines de milliards de dollars de fonds propres et de liquidités mis en réserve depuis la crise financière pour accroître leurs prêts aux entreprises et aux ménages afin d'amortir le choc économique de la pandémie.

Parallèlement, la Fed a annoncé une action coordonnée avec cinq autres grandes banques centrales (la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada et la Banque nationale suisse) afin d'améliorer l'approvisionnement des marchés en liquidités libellées en dollars des Etats-Unis.

Le taux appliqué aux opérations menées dans le cadre de ces accords sera abaissé de 25 points de base.

Le dollar cédait du terrain dans les échanges en Asie après ces annonces, l'euro remontant à près de 1,12 dollar.

La Fed a déjà réduit les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage le 3 mars lors d'une réunion d'urgence, la première réduction de taux en dehors d'une réunion de politique monétaire depuis la crise financière de 2008.

Le comité de politique monétaire (FOMC) de la banque centrale devait tenir sa prochaine réunion de fixation des taux d'intérêt les 17 et 18 mars.

Donald Trump, le président américain, s'est immédiatement félicité des décision de la Fed, parlant de "bonnes nouvelles".

Il avait critiqué l'institution en fin de semaine après l'annonce d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre et de nouvelles mesures d'assouplissement de la politique monétaire de la BCE. (Howard Schneider, Lindsay Dunsmuir et Ann Saphir; version française Blandine Hénault et Marc Angrand)