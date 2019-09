Bourse de Paris : La Fed choisit la sobriété

La Fed a abaissé ses taux d'un quart de point hier, comme une courte majorité des pronostics le laissaient penser. Si j'utilise le mot "courte", c'est que la probabilité d'une baisse de taux était passée de plus de 90% il y a dix jours à environ 55% avant la décision, signe manifeste d'une grande confusion chez les financiers. Les commentaires de Jerome Powell après l'annonce de la décision n'ont pas beaucoup éclairé le marché. Les banquiers centraux américains ont du mal à cacher qu'ils naviguent à vue, même s'ils ont plutôt des "problèmes de riches" au regard de la croissance du pays. S'il fallait synthétiser les enseignements, voilà à peu près ce que cela donnerait :

Donald Trump est mécontent de la politique de la Fed

Le taux des Fed Funds a été fixé dans la fourchette "1,75 à 2%" contre "2 à 2,25%" précédemment

Le FOMC est loin d'être unanime, avec deux membres opposés à la baisse des taux et un autre qui militait pour une double réduction sur les dix

Le FOMC n'a pas fait mention, dans son communiqué, de l'accélération de l'inflation

Paradoxalement, les craintes sur la croissance ont été soulignées… mais la prévision de progression du PIB en 2019 et 2021 a été légèrement relevée.

Jerome Powell a réaffirmé que la banque centrale se tient prête à agir au besoin

Après les attaques de drones subies par l'Arabie Saoudite, la guerre des mots continue entre la communauté internationale et l'Iran, qui dément être lié de près ou de loin à cette opération. La tension est montée d'un cran dans le Golfe, ce qui crée une source d'inquiétude géopolitique supplémentaire, qui ne devrait pas retomber dans les semaines à venir. La brève panique sur le pétrole s'est un peu calmée à mesure que les parties prenantes ont, toutes, annoncé qu'elles n'auront pas besoin de toucher aux réserves stratégiques pour assurer l'alimentation de l'économie mondiale en or noir.

Les indicateurs avancés occidentaux sont désormais légèrement haussiers.

Les temps forts économiques du jour

La Banque du Japon a laissé ses taux inchangés ce matin, comme prévu. Au Royaume-Uni, les ventes au détail (10h30) précéderont la décision de la Banque d'Angleterre sur sa politique monétaire (13h00). Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la balance des comptes courants et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (14h30) seront suivis de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board et des chiffres de l'immobilier ancien (16h00).

L'euro se négocie 1,1037 USD et l'once d'or 1494 USD. Le pétrole a repris une légère pente haussière, avec un WTI à 58,22 USD et un Brent à 63,66 USD. L'obligation d'Etat américaine à 10 ans affiche un rendement de 1,789%. Il faut 9 800 USD pour 1 Bitcoin, qui enchaîne une sixième séance de baisse.

Les principaux changements de recommandations

Adesso : Kepler Cheuvreux démarre le suivi à l'achat en visant 62 EUR.

Aker BP : Fearnley reprend le suivi à conserver en visant 285 NOK.

Alpha Bank : J.P. Morgan démarre le suivi à neutre en visant 1,50 EUR.

BASF : Bank of America Merrill Lynch reprend le suivi à sousperformance.

Britvic : Liberum démarre le suivi à l'achat en visant 1050 GBp.

Covestro : Bank of America Merrill Lynch passe de neutre à sousperformance. Goldman Sachs passe de neutre à achat avec un objectif de cours relevé de 48 à 53 EUR.

Cybg : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 341 à 189 GBp.

DBV Technologies : Kepler Cheuvreux démarre le suivi à l'achat en visant 25 EUR.

Deutsche Lufthansa : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 12 EUR.

Easyvista : Genesta passe d'achat fort à achat avec un objectif de cours ajusté de 51,50 à 64 EUR.

Eurobank : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 1,30 EUR.

Fevertree : Liberum démarre le suivi à l'achat en visant 2825 GBp.

Galp : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 15,75 EUR.

Millicom : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 600 à 600 SEK.

National Bank of Greece : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer.

Piraeus Bank : J.P. Morgan démarre le suivi à souspondérer en visant 2,40 EUR.

Repsol : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 16 EUR.

Ryanair : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 8 EUR.

Sage : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 825 à 800 GBp.

Siemens Healthineers : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 34,90 à 32,30 EUR.

Teleperformance : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 245 EUR.

L’actualité des sociétés

Axa, avec d'autres grandes maisons financières comme UBS et HSBC, appellent les gouvernements à en faire plus pour le climat. Airbus est la cible d'une enquête du parquet de Munich, après que le groupe eut prévenu la justice de soupçons d'espionnage interne par des salariés. La Société Générale dément les informations de Challenges selon lesquelles le plan de réorganisation annoncé vendredi pourrait concerner environ 20% de sa masse salariale. Air liquide va investir 270 M$ dans deux usines aux États-Unis. Wendel et ses coactionnaires ont signé un accord de cession d'une fraction d'Allied Universal, valorisant la part du Français à environ 900 M$. La grève menée hier contre la restructuration d'Électricité de France a provoqué une baisse de 6% de la production du groupe. April en négociations exclusives en vue de la cession de ses activités de protection et services juridiques. OSE Immunotherapeutics reçoit 5,4 M€ de Bpifrance pour le développement de BI 765063 (ex-OSE172). MND lève 20 M€. Carmat lève 60 M€ via une augmentation de capital. Une publication dans JCS pour Deinove. Robertet, LNA Santé, Aubay, Transgène, Lebon, Hexaom, U10, Jacquet Metal, SpineGuard, Enertime, Bilendi, Drone Volt, IDI, Tikehau, Voluntis et Medicrea ont publié leurs comptes.

Microsoft lance un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 40 Mds$ et relève son dividende trimestriel de 11%. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, sera face aux parlementaires américains aujourd'hui pour leur présenter sa vision de la régulation du Web. Aux dernières rumeurs, AT&T songerait à une scission de sa filiale DirecTV. Warren Buffett perd l'un de ses bras droits, Tracy Britt Cool, qui quitte Berkshire Hathaway pour créer sa propre structure d'investissement. Toyota va investir plus de 240 M$ pour agrandir son usine de l'État de Sao Paulo au Brésil. Le directeur des opérations de Siemens, Roland Busch, a été nommé vice-président du directoire, ce qui le place comme successeur désigné de Joe Kaeser. E.ON a finalisé le rachat de 76,8% d'Innogy à RWE après le feu vert de l'antitrust européen. La Californie ratifie la loi faisant des chauffeurs Uber et Lyft des salariés. Sandoz (Novartis) stoppe la commercialisation de Zantac après la découverte d'impuretés dans certains médicaments contenant de la ranitidine. Huawei lance ce matin en Allemagne son dernier smartphone haut de gamme, le premier depuis l'entrée en vigueur des sanctions américaines.