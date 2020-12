La Fed clôt sa dernière réunion de 2020 dans un climat d'incertitudes

Washington (awp/afp) - La Banque centrale américaine (Fed) achève ce mercredi sa dernière réunion de politique monétaire de l'année, dans un contexte d'incertitudes économiques accentué par d'interminables négociations au Congrès sur un plan de relance très attendu par les PME et les ménages.

La réunion du comité monétaire (FOMC), qui a débuté mardi, se terminera mercredi en fin de matinée et la publication d'un communiqué est prévue vers 14H00 (19H00 GMT). Elle sera suivie d'une conférence de presse de Jerome Powell, président de la puissante institution.

La Réserve fédérale clôt ainsi sa dernière réunion de l'année 2020, qui aura vu la première économie du monde, alors en pleine santé après dix années de croissance, mise à genoux par la pandémie de Covid-19.

Elle devrait actualiser ses prévisions économiques pour les trois prochaines années, et, deux jours après les premières vaccinations contre le Covid-19, qui offrent une perspective de sortie de crise, elles devraient être meilleures qu'en septembre.

Jerome Powell pourrait néanmoins "tempérer l'optimisme suscité par le vaccin (...) avec la réalité des difficultés que nous aurons à endurer d'ici là", relève Diane Swonk, économiste pour Grant Thornton.

Car il faudra des mois pour atteindre l'immunité collective, et l'hiver s'annonce rude. Le Covid-19, qui a tué 300.000 personnes aux Etats-Unis, continue de se propager à des niveaux jamais vus.

En attendant, plus de 12 millions d'Américains sans emploi sont menacés de perdre leurs aides au lendemain de Noël lorsqu'expireront les mesures comprises dans le premier plan de relance de 2.200 milliards de dollars adopté au printemps.

Les nouvelles restrictions d'activité mettent en outre en grande difficulté des milliers de petites entreprises.

Mais l'espoir a refait surface lundi avec une proposition commune d'un groupe d'élus républicains et démocrates du Congrès, d'un montant total de 908 milliards de dollars, scindée en deux.

Cette offre comprend entre autres une prolongation des aides aux chômeurs, des mesures pour empêcher les expulsions locatives, de nouveaux prêts aux petites entreprises, ou encore des fonds pour l'assistance alimentaire.

Les deux parties ont entamé des négociations marathon pour tenter de trouver un terrain d'entente, et permettre que cette loi soit votée d'ici la fin de semaine.

Maturité allongée

Comme elle l'a promis à maintes reprises, la Fed pourrait, cette fois, donner un petit coup de pouce, en prolongeant la durée de détention de ses obligations.

L'institution contribuerait ainsi à maintenir bas de nombreux taux d'intérêt pour les ménages et entreprises - crédits auto, prêts immobiliers, etc - et éviter un assèchement du crédit sur les places financières.

"Le FOMC est bien plus enclin aujourd'hui à allonger la maturité de ses achats qu'à accélérer le rythme. L'extension de maturité a des coûts à court terme négligeables, mais elle soutiendrait la croissance, à la marge", détaille Ian Shepherdson, chef économiste chez Pantheon Macroeconomics.

La Fed rachète actuellement pour 120 milliards de dollars d'actifs par mois, dont 80 milliards de bons du Trésor et 40 milliards de MBS (produits financiers adossés à des prêts immobiliers).

Ian Shepherdson relève également que "l'action de la Fed pourrait, à la marge, augmenter la pression sur le Congrès pour qu'il adopte un nouveau plan d'aides économiques", en ayant pour effet de signaler "que la pandémie reste un danger clair et présent pour l'économie".

Lors de la conférence de presse, Jerome Powell pourrait aussi être interrogé sur l'adhésion de la Fed au réseau de Banques centrales et superviseurs pour verdir le système financier, le Network for Greening the Financial System (NGFS).

L'annonce a été faite mardi, mais est vue comme tardive par certains, trois ans après la création de ce réseau qui regroupe 83 membres et 13 observateurs, dont la Banque centrale européenne (BCE) et les celles d'Angleterre, du Japon, ou encore du Canada.

afp/jh