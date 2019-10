La Fed continue ses opérations de repo quotidiennes jusqu'au 4 novembre

Washington (awp/afp) - La Réserve fédérale de New York (Fed) a annoncé vendredi qu'elle allait prolonger jusqu'au 4 novembre ses injections financières sur le marché interbancaire pour aider au maintien du taux à court terme "repo" dans la fourchette désirée.

La Fed avait été contrainte d'intervenir fin septembre après des tensions sur les taux sur les opérations de financement à court terme par rachat des prises de pension (repo).

Ces opérations doivent permettre de s'assurer que les liquidités sont suffisantes sur ce marché de prêts à court terme, crucial pour les banques et les grandes entreprises, et éviter que les taux d'intérêt qui y sont pratiqués ne s'éloignent trop de la fourchette cible de la Fed entre 1,75% et 2%.

Fin septembre la Fed de New York avait indiqué qu'elle était prête à allouer 75 milliards de dollars chaque jour, ce qu'elle a fait. Elle prolonge donc cette initiative pour l'instant jusqu'au lundi 4 novembre, a-t-elle indiqué dans un avis vendredi.

Analystes et banquiers centraux ont expliqué que les tensions sur les taux dues au déséquilibre entre offre et demande ont été provoquées par une conjonction de facteurs techniques (échéances fiscales et émissions massives de bons du Trésor).

afp/rp