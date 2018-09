La Fed d'Atlanta relève sa prévision de croissance du T3 à 4,7%

NEW YORK, 4 septembre (Reuters) - L'économie américaine devrait connaître une croissance de 4,7% en rythme annualisé au troisième trimestre au vu des derniers indicateurs macroéconomiques, montre mardi le modèle de prévision GDPNow de la Réserve fédérale d'Atlanta.

Cette estimation est supérieure à la précédente projection d'une croissance de 4,1% publiée par la Fed d'Atlanta le 30 août.

L'estimation de la croissance des dépenses de consommation est passée de 3,0% à 3,6% et celle de la hausse de l'investissement privé a été révisée à 4,3% contre 3,0%.

Le gouvernement a annoncé mardi une progression de 0,1% des dépenses de construction en juillet et l'ISM (Institute for Supply Management) a fait état d'un bond de son indice d'activité manufacturière à 61,3 en août, au plus haut depuis mai 2004. (Richard Leong, Véronique Tison pour le service français)